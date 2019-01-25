Avustralya Açık 2019’da heyecan bugün tek erkeklerde oynanan yarı final maçıyla devam etti. 1 numaralı seri başı Novak Djokovic, Rod Laver Arena’da karşı karşıya geldiği Fransız Lucas Pouille’i 6-0, 6-2, 6-2'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, finale çıkmayı başardı. 1 saat 25 dakika süren maçta Avustralya Açık’ta daha önce 6 kez kupayı kaldıran 34 yaşındaki raket, 7. kez finale çıkmayı başardı. Pouille karşısında zorlanmayan Djokovic, bu sonuçla finalde 2 numaralı seri başı İspanyol raket Rafael Nadal’ın rakibi oldu.
Djokovic set vermeden finalde
25.01.2019 - 13:21 | Son Güncelleme: 25.01.2019 - 13:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Avustralya Açık’ta mücadele eden Dünya 1 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic, yarı finalde karşılaştığı Fransız raket Lucas Pouille’yi 3-0 mağlup ederek, adını finale yazdırdı ve Rafael Nadal'ın rakibi oldu. Deneyimli tenisçi, bu sonuçla Avustralya Açık’ta 7. kez finale çıkmış oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Avustralya Açık 2019,Novak Djokovic,Rafael Nadal,tenis,
600234 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/600234.aspx
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Göztepe
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Kayserispor
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Ankaragücü
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Akhisar Bld.Spor
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Erzurum BB
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Çaykur Rizespor
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11
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