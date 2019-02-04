Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Geçtiğimiz hafta BB Eruzumspor'la sahasında berabere kalınca liderle arasındaki puan farkı 11'e çıkan Beşiktaş çekinerek gittiği Antalyaspor deplasmanında coştu: 6-2. Siyah-beyazlılar maça aslında çok kötü başladı. İlk 20 dakika içinde takım bütünlüğü ve ön alanda baskı neredeyse hiç yoktu. Oldukça düz bir oyun sergileyen Beşiktaşlı oyuncuları Gökhan Gönül'e yapılan penaltı kendine getirdi. Ljajic'in vuruşu Boffin'den döndü, Güven tamamlayıp ağlara gönderdi. Ancak hakem Bülent Yıldırım ceza sahasına erken girildiği gerekçesiyle penaltıyı tekrarlatırken, Ljajic bu defa hata yapmadı: 1-0. Golden sonra Beşiktaş şıkır şıkır oynamaya başladı. Şenol Güneş'in öğrencileri, Quaresma'sız çok daha seri paslaşırken, son haftalarda durdurulamayan Dorukhan, Antalyaspor'u da boş geçmedi ve farkı 2'ye çıkardı.

KAGAWA ŞOV

Atiba ile bir gol daha bulan Beşiktaş, soyunma odasına 3-0 önde girmeyi başardı. İkinci yarının başlamasıyla birlikte Antalyaspor'un atakları akın akın gelirken, Doukara 50. dakikada farkı 2'ye indirdi. Ev sahibi ekip baskısını daha da arttırdı. Bülent Korkmaz'ın öğrencilerinin sürekli golle burun buruna geldiği anlarda Beşiktaş hızlı hücumla farkı yeniden 3'e çıkardı. Salih Dursun 67. dakikada adeta bir golcü vuruşu yaparak topu kendi ağlarına gönderdi: 1-4. Şenol Güneş 81'de günün etkili isimlerinden Ljajic'i çıkarıp, yeni transfer Kagawa'yı oyuna aldı. Japon yıldız, Süper Lig'e muhteşem bir start verdi. Sahaya girdikten 19 saniye sonra gol atan Kagawa, topla ikinci buluşmasında da harika bir frikik golüne imza attı. Chico 90'da skoru belirledi ve gol yağmuru şeklinde geçen maçtan Beşiktaş 6-2 galip ayrıldı.

19 SANİYEDE GOL, 3 DAKİKADA 2 GOL

Ara transfer döneminde Beşiktaş'ın, Borussia Dortmund'dan renklerine bağladığı Kagawa siyah-beyazlı kariyerine muhteşem bir start verdi. Maça yedek başlayan Japon oyuncu 81'de oyuna girdi ve 19 saniye sonra ilk buluştuğu topta ilk golünü attı. İki dakika sonra da bir frikik golüne imza atan futbolcu başta Şenol Güneş olmak üzere bütün takımı coşturdu. 3 dakikada iki gol bulan Shinji takıma şimdiden maddi katkı sağlamaya da başladı. Beşiktaş’ın tüm maçları Japonya’da DAZN kanalında canlı yayınlanacak. Dünkü karşılaşma da Japonya'da canlı yayınlanırken, Japon gazeteciler de tribündeydi.

VODAFONE'U MERAK EDİYORUM

Shinji Kagawa iki gol attığı için mutlu olduğunu söylerken, "Maçtan önce böyle bir başlangıcı hayal edemezdim. 4-1 öndeydik, skorun da rahatlığı vardı. Sadece bir maç kazandık. Çok heyecanlıyım, Vodafone Park'ta taraftarımızın önüne çıkacağım anı hayal ediyorum. Bir an önce karşılarına çıkmak istiyorum" açıklaması yaptı.

DORUKHAN HARİKA

Beşiktaş'ta bu sezon ilk golünü atan Atiba Hutchinson maçın ardından, "Yeniden kazanmamız gerekiyordu. İyi oynadığımı düşünüyorum. Takım olarak kollektif oynadık" derken, "Dorukhan harika bir oyuncu. Günden güne gelişiyor. Takım için çok önemli bir konuma geldi" sözlerini kullandı.

BU KARAR HOCANIN

Gecenin yıldızlarından Ljajic, "Muhtemelen bu sezonki en iyi maçımız, en iyi performansımızdı. Kagawa gibi önemli bir oyuncu aramıza katıldığı için çok mutluyum. Onunla merkezde de oynayabilirim, sağ tarafta da, sol tarafta da oynayabilirim. Son kararı hocamız verecektir" sözlerini kullandı.