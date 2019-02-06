Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alman futbolunun bir zamanlar unutulmaz ismi Rudi Assauer vefat etti. Rudi Assauer'ın eski ortağı Beate Schneider yaptığı açıklamada, ''Rudi 74 yaşında öldü. Bu üzücü ama onun için bir kurtuluş. Hepimiz çok üzgünüz. Yıllar boyunca Rudi Assauer Alzheimer’dan acı çekti" dedi.

Rudi Assauer, Almanya'nın önde gelen futbol kulüplerinden B.Dortmund ve Werder Bremen'de top koşturdu. Daha sonra, Werder Bremen ve Schalke 04 gibi takımlarında yöneticilik yaptıktan sonra, 2009 yılından beri futbolcu menajerlik yapıyordu. Assauer, 2012 yılından beri Alzheimer’dan hastalığı ile mücadele ediyordu.