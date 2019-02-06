Alman futbolunun bir zamanlar unutulmaz ismi Rudi Assauer vefat etti. Rudi Assauer'ın eski ortağı Beate Schneider yaptığı açıklamada, ''Rudi 74 yaşında öldü. Bu üzücü ama onun için bir kurtuluş. Hepimiz çok üzgünüz. Yıllar boyunca Rudi Assauer Alzheimer’dan acı çekti" dedi.
Rudi Assauer, Almanya'nın önde gelen futbol kulüplerinden B.Dortmund ve Werder Bremen'de top koşturdu. Daha sonra, Werder Bremen ve Schalke 04 gibi takımlarında yöneticilik yaptıktan sonra, 2009 yılından beri futbolcu menajerlik yapıyordu. Assauer, 2012 yılından beri Alzheimer’dan hastalığı ile mücadele ediyordu.
Alman futbolunun acı kaybı
06.02.2019 - 23:11 | Son Güncelleme: 06.02.2019 - 22:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Alman futbolunun bir zamanlar unutulmaz ismi Rudi Assauer (74) yaşında hayatını kaybetti. Assauer, Alzheimer hastası olarak tedavi görüyordu.
Alman futbolunun bir zamanlar unutulmaz ismi Rudi Assauer vefat etti. Rudi Assauer'ın eski ortağı Beate Schneider yaptığı açıklamada, ''Rudi 74 yaşında öldü. Bu üzücü ama onun için bir kurtuluş. Hepimiz çok üzgünüz. Yıllar boyunca Rudi Assauer Alzheimer’dan acı çekti" dedi.
Etiketler : Alman,
602842 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/602842.aspx
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Başakşehir
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13
5
2
31
10
21
44
2
Galatasaray
20
10
6
4
38
22
16
36
3
Beşiktaş
20
9
6
5
38
26
12
33
4
Malatyaspor
20
9
6
5
32
22
10
33
5
Trabzonspor
20
9
6
5
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27
9
33
6
Konyaspor
20
8
8
4
27
21
6
32
7
Kasımpaşa
20
9
2
9
38
34
4
29
8
Sivasspor
20
7
7
6
28
27
1
28
9
Antalyaspor
20
8
4
8
21
29
-8
28
10
Alanyaspor
20
7
4
9
18
23
-5
25
11
Bursaspor
20
4
12
4
19
19
0
24
12
Fenerbahçe
20
5
8
7
22
27
-5
23
13
Göztepe
20
7
1
12
20
25
-5
22
14
Kayserispor
20
5
7
8
17
27
-10
22
15
Çaykur Rizespor
20
4
9
7
24
29
-5
21
16
Ankaragücü
20
6
2
12
17
35
-18
20
17
Erzurum BB
20
3
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9
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18
Akhisar Bld.Spor
20
4
5
11
20
35
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17
20. Hafta Maçları
1.2.2019
Fenerbahçe 2 - 0 Göztepe
2.2.2019
Yeni Malatyaspor - Kayserispor
2.2.2019
Kasımpaşa 0 - 0 Sivasspor
2.2.2019
Trabzonspor 1 - 0 Mke Ankaragücü
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Alanyaspor 1 - 1 Galatasaray
3.2.2019
Büyükşehir Belediye Erzurumspor 0 - 1 Çaykur Rizespor
3.2.2019
Akhisarspor 0 - 3 Medipol Başakşehir Fk
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Antalyaspor 2 - 6 Beşiktaş
4.2.2019
Bursaspor - Atiker Konyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Denizlispor
20
13
4
3
36
19
17
43
2
Gençlerbirliği
20
13
2
5
33
18
15
41
3
Osmanlıspor
20
12
2
6
27
14
13
38
4
Ümraniye
20
11
4
5
25
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7
37
5
Hatayspor
20
10
6
4
26
12
14
36
6
Altınordu
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9
8
3
29
12
17
35
7
Gazişehir Gaziantep
20
9
5
6
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19
17
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8
Boluspor
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9
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7
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20
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9
Adana Demirspor
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3
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Balıkesirspor
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5
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20
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11
Adanaspor
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6
7
7
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Altay
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İstanbulspor
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Giresunspor
20
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6
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17
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-7
21
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Eskişehirspor
20
5
5
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Afjet Afyonspor
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4
5
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Elazığspor
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Karabükspor
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