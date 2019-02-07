Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Hatayspor ile eşleşen Galatasaray, turun ilk ayağında dün akşam rakibini evinde ağırladı. Çok da alternatif sayılmayacak bir kadroyla sahaya çıkan sarı-kırmızılı takımın savunma merkezinde Luyindama ile Marcao yer aldı. İkilinin Trabzonspor maçı öncesi birbirlerine daha da alışması planlanıyordu. En uçta da Sinan Gümüş oynarken Cimbom rakibine kısa sürede baskı kurdu. Dakikalar 7’yi gösterdiğinde sağdan Selçuk’un kullandığı kornerde ön direğe müthiş koşu gösteren ve harika bir zamanlamayla zıplayan Luyindama, müthiş bir kafa darbesiyle de topu ağlara yolladı: 1-0. Hatayspor Galatasaray kalesine çok nadir hücum gerçekleştirirken, sarı-kırmızılılar Sinan ve Onyekuru ile farkı açmak için denemelerde bulundu. Sağda Yunus da rakip savunmayı yıprattı.

UZATMADA RAHATLADI

39’da sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Fernando’nun aşırtma vuruşunu Ömer Alıcı ceza sahası dışında elle engelledi. Hakem önce sarı, VAR’dan sonra kırmızı çıkardı ve Hatay’ın kalecisi oyun dışı kaldı. Sarı-kırmızılılar eksik rakibine karşı ikinci yarıya Belhanda-Donk değişikliğiyle başladı. Devre başlamadan önce beklenti Galatasaray’ın farka koşacağıydı fakat Hatayspor eksik olmasına rağmen savunma büyük zafiyet vermedi ve sahaya yüksek bir direnç koydu. 73’te Mitroglou oyuna dahil olurken, Selçuk kenara geldi ve Galatasaray çift forvete döndü. 77’de Fernando ikiye birlerin ardından, araya müthiş bıraktı ama Onyekuru kaleciye nişanladı. Uzatmada Yunus’un vuruşu direkten dönerken tamamlayan Feghouli rövanş maçını daha da kolaylaştırdı: 2-0.

Adana’ya gidiyorlar

Her iki takım futbolcuları dünkü maç öncesi babasını kaybeden Fatih Terim’in acısını paylaştı. G.Saraylı oyuncular sahaya, “Mekanın cennet olsun Talât Terim”, Hataysporlu futbolcular da “Başınız sağ olsun hocam” pankartıyla çıktı. Galatasaraylı futbolcular bugün cenaze için takım halinde Adana’ya gidecek.

Tartışmalı karar

Galatasaray-Hatayspor maçında hakem Mustafa Öğretmenoğlu’nun maçın ilk yarısında verdiği bir karar tartışmaları da beraberinde getirdi. Luyindama’nın yaptığı inanılmaz hata sonrası son adam olan rakibi Dmytro Korkishko’yu çekip indirmesi üzerine Öğretmenoğlu devam kararı verdi. VAR uyarısı gelince pozisyonu bir kere de monitörden izleyen Öğretmenoğlu önceki kararından dönmedi. Sosyal medya kullanıcıları bu karara attıkları mesajlarla tepki gösterdi.

Milan’dan başsağlığı

İtalyan kulübü Milan, 2001 yılında futbol takımının teknik direktörlüğünü yapan Fatih Terim’in vefat eden babası Talât Terim için taziye mesajı yayımladı. Milan’ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Fatih Terim’in babasının hayatını kaybettiği haberini aldığımız için kulüp olarak çok üzgünüz. Eski teknik direktörümüz ve ailesine başsağlığı dileklerimizi sunarız” ifadelerine yer verildi.

Daha iyi olabilirdik

Fatih Terim’in yokluğunda Hatayspor karşısında takımı yardımcı antrenörler Hasan Şaş ve Levent Şahin yönetti. Maçın ardından kısa bir değerlendirme yapan Şahin, “2. maç için avantajlı bir skor aldık ama oyun olarak çok daha iyi olabilirdik” derken, ‘’Her maça nasıl hazırlanıyorsak, Trabzonspor maçına da öyle hazırlanacağız. Hedeflediğimiz sonuca (şampiyonluğa) doğru gideceğimizden hiç şüphemiz yok’’ açıklaması yaptı.

Gümüş ikiye böldü

G.Saray maçı 1-0 önde götürürken 83. dakikada Sinan Gümüş yerini Feghouli’ye bıraktı. Sarı-kırmızılı futbolcu, oyundan çıkarken Galatasaray tribünlerinin bir kısmından ıslıklanarak tepki aldı. Bir grup taraftar ise Sinan Gümüş lehine tezahüratlarda bulundu.

Hoş geldin Luyindama

G.Saray’ın devre arası transferi Luyindama Türk Telekom’da ilk maçına çıktı ve taraftarıyla buluştu. İlk golünü atan Luyindama, “Taraftarla aramızda iyi bir başlangıç oldu, ben de aşk olmasını seviyorum. Onlar bana aşkını ne kadar gösterirse, ben de öyle karşılık veririm” dedi.