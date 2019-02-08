Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ta alacakları sebebiyle isyan edenler kervanına İlhan Mansız da eklendi. Tolgay Arslan, Ryan Babel, Pepe, Medel ve Quaresma da daha önce alacakları için krizi çıkarmıştı. Sezon başında Teknik Direktör Şenol Güneş’in yardımcılığına getirilen Mansız’ın, belindeki sakatlık sebebiyle görevine devam edemediği belirtilmişti. Ancak gerçeğin hiç de bu şekilde olmadığı ortaya çıktı. Kulüpten aylardır para alamayan 43 yaşındaki genç çalıştırıcıya, sadece bir defa ödeme yapıldığı öğrenildi. Bu duruma olan şikâyetlerini dile getirmesine rağmen olumlu dönüş alamayan İlhan Mansız’ın, Beşiktaş’a olan sevgisinden dolayı konunun üstünde fazla durmadığı belirtildi. Önceki gün yaşanan bir gelişme, siyah-beyazlı formayla birçok zaferler kazanan Mansız’ın sabrını taşıran son damla oldu.

GERİ DÖNMEDİ

Parasını alamadığı için defalarca durumunu dile getiren İlhan Mansız, kendisi gibi yardımcı antrenör olan Guti Hernandez’e alacaklarının yatırıldığını öğrenince âdeta çılgına döndü. Hırçın yapısıyla bilinen Mansız, büyük bir hışımla soluğu A Takım Sorumlusu Ahmet Kavalcı’nın yanında aldı. Odaya girdiğinde Beşiktaş İdari Direktörü Ali Naibi’yi de gören İlhan Mansız’ın “Ben aylardır para alamıyorum. Bana bir defa ödeme yaptınız ama Guti’ye parası verilmiş. Siz İlhan Mansız’a sadaka mı veriyorsunuz?” diye bağırdığı öğrenildi. İstifa edeceğini de söyleyen Mansız, her ne kadar sakinleştirilmeye çalışılsa da kararından geri dönmedi. İlhan Mansız, yöneticilerden parasının ödeneceği sözünü almasına rağmen kendisine yapılana çok kırıldığı için belindeki rahatsızlığı bahane ederek görevini bıraktı.

BURAK HIRS KÜPÜ

Süper Lig’de yarın Bursaspor’la sahasında karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına dün akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Geçtiğimiz hafta kart cezası sebebiyle forma giyemeyen ve Bursaspor maçına ilk on birde başlaması beklenen Burak Yılmaz, idmandaki hırsı ve şut çalışmasında attığı gollerle takdir topladı.

BEŞİKTAŞ SICAK GELDİ

Beşiktaş'ın Japon yıldızı Shinji Kagawa yayıncı kuruluşa konuştu. "Sezon başından beri Beşiktaş'tan teklif alıyordum zaten. Beni ne kadar istediklerini hissettiriyorlardı. Bana çok sıcak geldi" diyen Kagawa, "İlk maçım deplasmandaydı. Türkiye'de fiziksel güce dayalı bir futbol oynandığını düşünüyorum. Beşiktaş ile çok ateşli bir başlangıç yaptım. Umarım devamı da aynı şekilde gelir. Bir an önce cumartesi'nin gelmesini ve stadımızda maça çıkmak istiyorum. Umarım ilk 11'de şans bulurum" sözlerini kullandı. Shinji son olarak, "Saha dışında güler yüzlüyümdür, sakinimdir ama saha içinde öyle değilimdir. En kısa sürede Türk kültürünü öğrenmek istiyorum. Bulunduğum yere hemen adapte olabilirim ama İstanbul'un trafiğine hemen alışabileceğimi sanmıyorum" şeklinde konuştu.

TAHKİM İNDİRMEDİ

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, PFDK tarafından iki maç ceza verilen Beşiktaşlı Ricardo Quaresma’nın cezasını onadı. Beşiktaş’a veda etmeye hazırlanan Portekizli oyuncu BB Erzurumspor maçında gereksiz bir şekilde kırmızı kart görmüş, taraftarlardan tepki almıştı.