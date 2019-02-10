Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'de spor gündemi 10 Şubat Pazar günününde de yoğun bir şekilde devam ediyor. İşte 10 Şubat Pazar spor gündemi...

SPOR TOTO SÜPER LİG

13.30 Atiker Konyaspor - Evkur Yeni Malatyaspor

16.00 Göztepe - Aytemiz Alanyaspor

19.00 Galatasaray - Trabzonspor

BEŞİKTAŞ

11.00 Siyah beyazlı takımda Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları başlayacak.

SPOR TOTO 1. LİG

13.30 Balıkesirspor Baltok - Tetiş Yapı Elazığspor

13.30 Boluspor - Afjet Afyonspor

16.00 Adanaspor - Altay

16.00 İstanbulspor - Adana Demirspor

19.00 Denizlispor - Altınordu

AVRUPA'DAN FUTBOL

16.30 Tottenham - Leicester City (Çağlar Söyüncü)

20.00 Fortuna Düsseldorf - Stuttgart (Ozan Kabak - Kaan Ayhan, Kenan Karaman)

17.00 Nantes - Nimes (Umut Bozok)

- TFF 2. ve TFF 3. Lig'de 21. hafta maçları tamamlanacak.

BASKETBOL

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

13.00 Fenerbahçe Beko - Arel Üniv. Büyükçekmece

17.30 TOFAŞ - Afyon Belediyespor

- Kadınlar Basketbol Süper Ligi

14.00 Gündoğdu Adana Basketbol - Bellona Kayseri Basketbol

16.00 İstanbul Üniversitesi - Fenerbahçe

16.30 Hatay BŞB - İzmit Belediyespor

VOLEYBOL

- Vestel Venus Sultanlar Ligi

14.00 Beşiktaş - Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas

14.00 Vakıfbank - Halkbank

15.00 Aydın Büyükşehir Bld. - Fenerbahçe Opet

16.00 Karayolları - Eczacıbaşı VitrA

17.00 Çanakkale Bld. - Türk Hava Yolları