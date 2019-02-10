Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Ligin 21. haftasının en önemli maçında Galatasaray, Trabzonspor ile Türk Telekom Stadında karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Ümit Öztürk yönetecek. Saat 19:00'da başlayacak karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu.

İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk, Ndiaye, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Diagne.

TRABZONSPOR: Arda, Kamil Ahmet, Hosseini, Hüseyin Türkmen, Amiri, Toure, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Rodallega



CANLI ANLATIM | GALATASARAY 1-1 TRABZONSPOR



1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

3' İlk tehlikeli atak Galatasaray'dan geldi! Belhanda'nın adrese teslim pasında bir anda kaleciyle karşıya kalan Diagne vuruşunda çerçeveyi bulamadı.

5' Galatasaray yine tehlikeli geldi. Sol kanatta topla buluşan Onyekuru uzak köşeye orta şut karşımı bir vuruş yaptı ancak top doğrudan auta çıktı.

8' Galatasaray'da Belhanda tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullandı. Diagne kale önünde topa elle müdahale edince sarı kart gördü.



18'PENALTI! Onyekuru kaleci Arda'yı geçip golü yapmak isterken yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Arda da sarı kart gördü.

21'GOL DIAGNE ATTI! Penaltıda topun başına geçen Diagne, golünü attı.



30' Trabzonspor'da Rodallega ceza yayı üzerinden çok sert vurdu ve Muslera'yı mağlup etti! Trabzonspor maça denge getirdi! Skor; 1-1



BU SEZON "ÜÇ BÜYÜKLER"E KARŞI KAYBETMEDİ

Trabzonspor, "Üç büyükler" olarak adlandırılan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş karşısında bu sezon maç kaybetmedi. İlk yarıda evindeki maçlarda Galatasaray'ı 4-0, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Karadeniz ekibi, İstanbul'da Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. Trabzonspor ayrıca, bugün sahadan galip ayrılması durumunda Galatasaray'ı deplasmanda 840 gün sonra yenmiş olacak. Bordo-mavililer, rakibi karşısında deplasmanda son galibiyetini 22 Ekim 2016'da almıştı.

DİAGNE’NİN İLK HEYECANI

Galatasaray’ın yeni transferi Mbaye Diagne, ilk kez bir karşılaşmada sarı-kırmızılı formayı giyecek. Ara transfer döneminde Kasımpaşa’dan 10 milyon avro bonservis ücretiyle kadroya katılan Senegalli futbolcu, lacivert-beyazlı takımdan kalan cezasını tamamladı. Ligin ilk yarısından sarı kart cezası bulunan 27 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa'nın Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor ile yaptığı son 16 turu ilk maçından sonra kırmızı kart görerek 4 maç men cezasına çarptırılmıştı.

Diagne, sarı kart cezası nedeniyle Kasımpaşa'nın ligde 18. haftada Çaykur Rizespor'la yaptığı maçta görev alamadı. Kırmızı kart cezası nedeniyle Kasımpaşa'dayken Aytemiz Alanyaspor ile kupa rövanşında ve 19. haftadaki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyen Diagne, Galatasaray'a transfer olduktan sonra da 20. haftada ligdeki Aytemiz Alanyaspor ile kupadaki Hatayspor müsabakalarında sahaya çıkamadı.

Ligin ilk yarısında 20 gol atan Mbaye Diagne’nin Trabzonspor karşılaşmasıyla Galatasaray’daki ilk maçına çıkacak.

TERİM, 99 GÜN SONRA EVİNDE LİG MAÇINDA

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 99 gün sonra Türk Telekom Stadı’nda bir lig maçında takımının başında olacak. Ligin 11. haftasında 2 Kasım 2018’de iç sahada oynanan Fenerbahçe derbisinden sonra Fatih Terim’e 10 maç ceza verildi. Tecrübeli teknik adam, Trabzonspor karşılaşmasıyla söz konusu müsabakadan sonra ilk kez Türk Telekom Stadı’nda bir lig maçında saha kenarından takımını yönetecek.

Fatih Terim, Türkiye Kupası son 16 turu rövanşındaki Boluspor maçında taraftarının önüne çıkmıştı. Ligde üst üste Göztepe ve Aytemiz Alanyaspor deplasmanlarına giden Galatasaray’da Fatih Terim, kupada Türk Telekom Stadı’nda Hatayspor ile oynanan çeyrek final maçında ise babası Talat Terim’in vefatı nedeniyle görev yapamamıştı.

NAGATOMO FORMASINA KAVUŞUYOR

Galatasaray’ın Japon futbolcusu Yuto Nagatomo, 48 gün sonra sarı-kırmızılı takımla maça çıkacak. Galatasaray formasını son olarak ligin 17. haftasında 23 Aralık 2018’de Demir Grup Sivasspor karşısında giyen Nagatomo, Japonya Milli Takımı ile Asya Kupası’nda forma giydi. Trabzonspor’a karşı savunmanın solunda görev alması beklenen 32 yaşındaki futbolcu, 48 gün sonra sarı-kırmızılı formayla mücadele edecek. Yuto Nagatomo’nun formasını giydiği Japonya, Asya Kupası’nda finalde mücadele etti. Japonya, Katar’a 3-1 mağlup olarak organizasyonu 2. tamamladı.

GALATASARAY’DA 2 EKSİK

Sarı-kırmızılı ekipte 2 futbolcu cezaları nedeniyle Trabzonspor’a karşı süre alamayacak. Süper Lig’in 20. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde sarı kart gören futbolcular Fernando Reges ve Sinan Gümüş, cezalı duruma düştü. İki futbolcu da Trabzonspor müsabakasında forma giyemeyecek. Galatasaray’da sarı kart sınırında bulunan Mariano Filho ise Trabzonspor maçında kart görmesi durumunda 22. haftadaki Kasımpaşa müsabakası öncesi cezalı duruma düşecek.

SAHASINDA 29 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 29 maçta mağlup olmadı. Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında Türk Telekom Stadı'nda mağlubiyet yüzü görmedi. Galatasaray, evindeki son 29 lig maçının 24’ünü kazanıp, 5'inde berabere kaldı.