Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Süper Lig’de en çok maç kazanan, A Millî Takım’ı Dünya üçüncüsü yapan, Beşiktaş’a Avrupa’da en başarılı dönemini yaşatan, Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en başarılı teknik adamları arasında yer alan Şenol Güneş çok zorlu bir dönemden geçiyor. Bir yanda Beşiktaş gibi büyük bir camiada teknik direktör olarak görev yaparken, diğer taraftaki millî takım faktörü tecrübeli çalıştırıcının üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor. Federasyonun Şenol Güneş’e ilgisinin olduğu bir gerçek. Ancak başarılı teknik adam çıkan iddialar sebebiyle her fırsatta Beşiktaş’ta mutlu olduğunu, sevilip sayıldığını belirtmek zorunda kalmıştı. Özellikle son iki sezondur ne zaman basın mensuplarının karşısına çıksa ayrılmak gibi bir düşüncesinin olmadığını dile getirdi 66 yaşındaki çalıştırıcı.

DAHA NE DESİN?

Şenol Güneş bu hatırlatmalarını Bursaspor maçının ardından basın toplantısında tekrar yapmak zorunda kaldı ve “Kovulmak için hiçbir şey yapmam ama kalmak için her şeyi yaparım” dedi. Hatta hem millî takımı, hem de Beşiktaş’ı çalıştırma konseptine karşı olduğunu da açıkça dile getirdi. Yakın çevresine üzgünlüğünü dile getiren tecrübeli çalıştırıcının, son günlerde çıkan haberler sebebiyle sitemkâr ifadeler kullandığı öğrenildi. İşini yapmakla uğraşırken sürekli farklı farklı konularla medyanın gündemine getirilmesinden dolayı bıktığını belirten Şenol Hoca “Başka kulüplerde neler neler oluyor. Başkaları hakkında bu kadar yazılıp çizildiğini görmedim. Görevimin başındayım diyorum ama hâlâ ‘Ayrılacak’ diye yazıyorlar” diyerek tepkisini dile getirdi.

TRİBÜNLERİN DE KRALI

Bursa maçı öncesi taraftarların Burak Yılmaz’ı tribünlere çağırması Beşiktaş’a doping etkisi yaptı. Takımdaki diğer oyuncuların da daha önceki Burak Yılmaz ve taraftar arasındaki gerilimden etkilendiği anlaşıldı. Burak’ın tribünlere çağrılmasına arkadaşları da en az Burak Yılmaz kadar sevindi. Isınma hareketlerini bırakan siyah-beyazlı oyuncular, coşkulu alkışlarla Burak Yılmaz’ın taraftarla olan barışma anlarına destek verdi. Bu pozitif ortam oyuna da tabelaya da yansıdı.

GÜNEŞ’İ YIPRATAN FAKTÖRLER

∂ 2002 Dünya Kupası’nda saçıyla, giyimiyle uğraşılması,

∂ Trabzonsporlu kimliğinden dolayı rahatsız edilmesi

∂ Kafası yarılmasına rağmen provokasyonla suçlanması

∂ Her sene bambaşka kadrolarla çalışmak zorunda kalması

∂ Hâlâ daha 1996’daki Fenerbahçe maçı için suçlanması

∂ Her fırsatta ‘Beşiktaş’tan ayrılıyor’ haberlerinin çıkması