Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu kulvarda Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe ve Galatasaray, 21 Şubat Perşembe günü maçlarını oynayacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda Fenerbahçe, 1-0 kazandığı maçın rövanşında Rusya'nın Zenit takımına konuk olacak. Saint Petersburg Stadı'ndaki mücadele TSİ 20.55'te başlayacak.

Türk Telekom Stadı'nda oynadığı ilk maçı 2-1 kaybeden Galatasaray ise Portekiz temsilcisi Benfica ile deplasmanda TSİ 23.00'de karşı karşıya gelecek. Müsabaka, Luz Stadı'nda gerçekleştirilecek.

Kupada rövanş maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 Sevilla (İspanya)-Lazio (İtalya)

Perşembe:

20.55 Arsenal (İngiltere)-BATE (Belarus)

20.55 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Viktoria Plzen (Çekya)

20.55 Eintracht Frankfurt (Almanya)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

20.55 Napoli (İtalya)-Zürih (İsviçre)

20.55 Salzburg (Avusturya)-Club Brugge (Belçika)

20.55 Villarreal (İspanya)-Sporting Lizbon (Portekiz)

20.55 Valencia (İspanya)-Celtic (İskoçya)

20.55 Zenit (Rusya)-Fenerbahçe

23.00 Dinamo Kiev (Ukrayna)-Olympiakos (Yunanistan)

23.00 Real Betis (İspanya)-Rennes (Fransa)

23.00 Bayer Leverkusen (Almanya)-Krasnodar (Rusya)

23.00 Genk (Belçika)-Slavia Prag (Çekya)

23.00 Inter (İtalya)-Rapid Wien (Avusturya)

23.00 Benfica (Portekiz)-Galatasaray

23.00 Chelsea (İngiltere)-Malmö (İsveç)