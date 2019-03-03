Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir maçı, konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Abdullah Avcı: “Şampiyonluk puanını bütün olarak hiç hesaplamadım”

2-0 kazandıkları Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Şampiyonluk puanını bütün olarak hiç hesaplamadım. Hafta hafta, parçadan bütüne giderek bir sonraki maça odaklanmaya çalışıyoruz” dedi.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı rakiplerinin çarşamba günü kupada mücadele ettiğini ve fiziki durumunu bildiklerini belirtti.

Topa daha çok sahip olduklarına değinen Avcı, "Pozisyon verdik mi? Çok net pozisyon vermedik. Rakibin fiziksel olarak daha fazla düşeceğini biliyorduk. Son 3 maçtır gol yemiyoruz. Genelinde hücum oynarken de savunma güvenliğini nasıl alacağımızla ilgili çalışıyoruz. Zor bir deplasmandı. 1,5 senedir önemli bir çıkış yapan takım, kupada gidiyorlar. Buradan bu şekilde galibiyetle dönmek çok önemli. 24 haftayı bitirdik 10 hafta kaldı. Her maç son derece önemli” dedi.

"Kazanmak için geldik ve kazandık"

Avcı, bir gazetecinin "Şampiyonluk puanını ne olarak görüyorsunuz?" sorusu üzerine, "Şampiyonluk puanını bütün olarak hiç hesaplamadım. Hafta hafta, parçadan bütüne giderek bir sonraki maça odaklanmaya çalışıyoruz. Son senelerde ligde 70-75 puan ortalaması var. Her maç zor geçiyor, öncesinde puan ortalaması yapılmaz. Bugün kazanmak için geldik ve kazandık bu bizi mutlu etti. Haftaya başka bir sayfaya hazırlanacağız” cevabını verdi.

Galatasaray ile şampiyonluk yarışında kopma olup olmayacağı yönündeki soru üzerine Avcı, durumun haftalık olarak değiştiğini kaydetti. Aradaki puan farkını bir ara 8’e kadar çıkardıklarını hatırlatan Avcı, "Ama bir hafta sonra kendi sahamızda berabere kalarak puan kaybettik. Puan farkı tekrar kapandı. Bunu aşmak istiyoruz, en azından bu anlamda psikolojik bir üstünlük sağlamak istiyoruz ama yarıştığımız takım veya takımlar tarihleri, kültürleri ve geri dönüşleri olan takımlar. O yüzden kolay değil. Oyun gücüyle sahada kalmamız gerekiyor, bu şekilde yarış içerisinde kalmaya devam edeceğiz” dedi.



Haftaya Fenerbahçe ile karşılaşacaklarını aktaran Avcı, "Fenerbahçe'yi bugünkü durumuyla değerlendirmemek lazım. Türk futbolunun önemli ve geri dönüşü olan bir takımı. Son derece ciddi ve zor bir müsabaka bizi bekliyor. Biz de hedef takımız, herkesin konsantrasyonu bize daha yüksek oluyor. Herkes kazanmak istiyor, onlar da kazanmak isteyecekler. Zor bir maç. Umarım en iyi şekilde hazırlanarak, daha hızlı düşünerek, oynayarak, pas yaparak bu maça en iyi şekilde hazırlanacağız” diye konuştu.



MAÇTAN DAKİKALAR



14. dakikada ceza sahasının dışında sol çaprazdan Emre Belözoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta, altıpas içinde Arda Turan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç'ta kaldı.

18. dakikada Aleksic'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Donald'ın vuruşunda, topu kaleci Mert kontrol etti.

29. dakikada soldan Aleksic'in kullandığı serbest vuruşta altıpas önünde topa yükselen Murat Akça'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

30. dakikada Visca'nın ceza alanında sağ çaprazdan yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç'ta kaldı.

44. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. 41. dakikada Yeni Malatyaspor ceza alanında Bülent Cevahir ile Arda Turan arasındaki mücadelede, hakem Fırat Aydınus Arda'ya faul yapıldığı kararıyla penaltı noktasını gösterdi. 44. dakikada penaltıyı kullanan Emre Belözoğlu, kaleci Ertaç'ın sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

47. dakikada Aleksic'in kullandığı kornerde, altıpas önünde yükselen Murat Akbaş'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

53. dakikada sağ çaprazdan Aleksic'in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Mert'in kucağında kaldı.

57. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Mossoro'nun ara pasıyla ceza alanında sağ çaprazda topla buluşan Visca'nın bekletmeden yerden sert şutunda, meşin yuvarlak kalecinin müdahalesine rağmen filelere gitti: 0-2.

76. dakikada Eren Tolzu'nun pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Barış Alıcı'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.

78. dakikada Caiçara'nın pasıyla ceza alanının sağında son çizgiye inen Visca'nın kaleye gönderdiği meşin yuvarlak, kaleci Ertaç'ın eliyle müdahalesinin ardından filelere gitti. Gol kararı veren hakem Fırat Aydınus, Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısıyla pozisyon öncesinde ofsayt olduğu gerekçesiyle kararını değiştirdi.

83. dakikada Aleksic'in pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Bülent Cevahir'in şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Karşılaşma Medipol Başakşehir'in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.



Stat: Malatya

Hakemler: Fırat Aydunus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Yusuf Bozdoğan xx

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç x, Seth xx (Eren dk. 63 x), Murat Akça x, Mustafa Akbaş x, Bülent xx, Donald x, Murat Yıldırım x, Chebake xx, Aleksic x, Guilherme x (Barış Alıcı dk. 46 x), Adem x (Pereira dk. 74 ?)

Yedekler: Farnolle, Şeref, Ahmed, Erkan, Dia

Teknik Direktör: Erol Bulut

Medipol Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Mahmut xxx, Epureanu xxx, Kudriashov xxx, Emre xxx (Gökhan İnler dk. 79 x), İrfan xxx, Mossoro xx (Soner dk. 85 ?), Visça xxx, Arda xx (Napoleoni dk. 74 x) Robinho x

Yedekler: Volkan, Attamah, Bajic, Adebayor, Jojic, Uğur, Serdar Taşçı

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Emre Belözoğlu (dk. 44 pen), Visça (dk. 58) (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Murat Akça, Guilherme (E.Yeni Malatyaspor), Visça, Kudriashov, Emre (M.Başakşehir)