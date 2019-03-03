Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Ligin 24. haftasında Galatasaray, Kazım Karabekir Stadında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaştı. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Erzurumspor'un golünü 18. dakikada Rashad Muhammed kaydederken, Galatasaray'ın golü 52. dakikada Younes Belhanda'dan geldi.



GALATASARAY, BAŞAKŞEHİR'İN 8 PUAN GERİSİNE DÜŞTÜ

Galatasaray, M. Başakşehir’in kazandığı haftada BB Erzurumspor ile berabere kalarak zirve ile arasındaki fark 8’e yükseldi. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta BB Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı. Ligde lider M. Başakşehir’in E. Yeni Malatyaspor’u 2-0 mağlup ettiği haftada puan kaybı yaşan sarı-kırmızılılar, liderin 8 puan gerisine düştü. Geride kalan 24 haftada Başakşehir’in 54, Galatasaray’ın ise 46 puanı bulunuyor.

Gelecek hafta Başakşehir, Fenerbahçe ile Galatasaray da Antalyaspor ile sahalarında oynayacak.

GALATASARAY ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA ANTALYASPOR İLE KARŞILAŞACAK

Puanını 46'ya çıkaran Galatasaray, önümüzdeki hafta Antalyaspor'u konuk edecek. 22 puana yükselen Erzurumspor ise Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.



Galatasaray, yenilmezlik serisini 10’a çıkardı

Galatasaray, Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda BB Erzurumspor beraberliği ile ligdeki yenilmezliğini devam ettirdi. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 6 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı BB Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı. Ligde son olarak Beşiktaş'a mağlup olan sarı-kırmızılılar, bu müsabakadan sonra rakiplerine 3 puan vermedi. Ligde BB Erzurumspor galibiyetle 10 maçtır yenilmeyen Aslan, 6 kez sahadan galip gelirken, 4 kez de berabere kaldı. Bu süreçte Cimbom; Sivasspor, Ankaragücü, Göztepe, Trabzonspor, Kasımpaşa ve Akhisarspor’u mağlup etti. Çaykur Rizespor, M. Başakşehir, Alanyaspor ve BB Erzurumspor ile de berabere kaldı.

Belhanda son 4 maçta 4 kez rakip fileleri havalandırdı

BB Erzurumspor maçında fileleri havalandıran Galatasaray’ın Faslı futbolcu Younes Belhanda, ligdeki son 4 maçında 4 gol, 1 asistle oynadı.

Galatasaray’ın Faslı futbolcu Younes Belhanda, ligde son maçlarda skora yaptığı katkıyla ön plana çıkıyor. Sarı-kırmızılıların 10 numarası, Süper Lig’in 24. haftasında deplasmandaki BB Erzurmspor karşılaşmasının 52. dakikasında sahneye çıktı, takımı 1-0 gerideyken eşitliği sağlayan golü kaydetti. Mücadeleye 11’de başlayan Belhanda 90 dakika sahada kaldı.

29 yaşındaki futbolcu attığı golle ligde 4. kez rakip fileleri havalandırdı. Yıldız futbolcunun 5 de asisti bulunuyor.

Öte yandan Belhanda ligde son 4 maçta 4 gol, 1 asist ile oynayarak 5 kez de skora etki etti.



Maçtan önemli dakikalar

6. dakikada sağ kanattan ilerleyen Emrah ceza sahasına hemen dışından sert vuruşunda kaleci Muslera, meşin yuvarlağı çeldi.

9. dakikada Scuk’un derinlemesine pasında defansın arkasına sarkan Rashad Muhammed topa vurmakta geç kalınca Marcao meşin yuvarlağı kornere çeldi.

10. dakikada Emrah’ın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topla buluşan Rashad Muhammed sert vurdu, top az farkla dışarı çıktı.

13. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Belhanda’nın şutunda defanstan seken topa Feghouli sert vurdu ancak meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.

18. dakikada Obertan’ın ara pasıyla hareketlenen Rashad Muhammed ceza sahasına girip, sağ çaprazdan sert vuruşunda kaleci Muslera’nın sağından topu filelerle buluşturdu. 1-0

24. dakikada Belhada’nın pasıyla topla buluşan Feghouli ceza sahasına girmeden sert vurdu top yandan dışarı gitti.

42. dakikada Ndiaye kaptığı topla ceza sahası önüne kadar gelerek ceza sahası içi sağ tarafından bulunan Feghouli’ye bıraktı. Feghouli’nin çaprazdan vuruşunda top az farkla auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi BB Erzurumspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sonlandı.



52. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Onyekuru'nun ortasında ceza sahası içinde Mitroglou’nun ceza yayına doğru çevirdiği topla buluşan Belhanda'nın düzgün bir vuruşu filelere gitti. 1-1

61. dakikada Selçuk’un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Luyindama'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

64. dakikada Taylan’ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Scuk'un yaklaşık 30 metreden sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

78. dakikada Belhanda’nın ceza sahasına çevirdiği topa savunma ters bir vuruş yaptı kaleci Sehic topu zorlukla kurtardı.



Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx

BB Erzurumspor: Sehic xx, Lokman xxx, Egemen xxx (Kone dk.85 ?), Leo xx, Serkan xx, İbrahim xxx, Scuk xx, Emrah xx (Taylan dk. 58 xx), Obertan xxx, Eduok xx (Tshabalala dk.90 ?), Rashad Muhammed xxx

Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Hakan Arslan, Sunu, Munsy, Sefa Akgün

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Galatasaray: Muslera xx, Marcao xx, Semih xx (Linnes dk. 46 xx), Lyundama xx, Emre Taşdemir xx, Ndiaye xx, Selçuk x (Diagne dk. 69 x), Feghouli xxx, Belhanda xx, Onyekuru xx, Mitroglou xx (Emre Akbaba dk. 75 xx)

Yedekler: İsmail, Ahmet, Sinan, Donk, Ömer, Yunus, Muğdat,

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Rashad Muhammed (dk. 18) (BB Erzurumspor), Belhanda (dk. 52) (Galatasaray)

Sarı kart: Emre Taşdemir (Galatasaray)