Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hikmet Karaman, “Rakibimizi tebrik ediyorum. Aslında oyunun içerisinde 1-0’dan sonra yakaladığımız net pozisyon var. Kaleci Gökhan’ı tebrik ediyorum çok iyi bir maç çıkarttı. Önümüzde ki hafta çok önemli bir maçımız var. Çalışmalarımızı ona göre devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Hikmet Karaman: 'Rakibimizi tebrik ediyoruz'
10.03.2019 - 19:31 | Son Güncelleme: 10.03.2019 - 19:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor’a 3-0 mağlup olan İstikbal Mobilya Kayserispor’da Teknik Direktör Hikmet Karaman, “Rakibimizi tebrik ediyorum” dedi.
Etiketler : Hikmet Karaman,
609629 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/609629.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
25
17
6
2
40
12
28
57
2
Galatasaray
24
13
7
4
47
25
22
46
3
Beşiktaş
24
11
8
5
47
32
15
41
4
Trabzonspor
25
11
7
7
44
36
8
40
5
Konyaspor
24
8
11
5
30
25
5
35
6
Malatyaspor
25
9
7
9
34
32
2
34
7
Sivasspor
25
9
7
9
37
37
0
34
8
Kayserispor
24
8
8
8
23
30
-7
32
9
Antalyaspor
24
9
5
10
26
36
-10
32
10
Alanyaspor
24
9
4
11
26
29
-3
31
11
Ankaragücü
25
9
4
12
26
38
-12
31
12
Kasımpaşa
24
9
3
12
41
46
-5
30
13
Çaykur Rizespor
24
6
10
8
32
33
-1
28
14
Fenerbahçe
25
6
10
9
30
36
-6
28
15
Bursaspor
25
5
13
7
22
28
-6
28
16
Göztepe
24
8
2
14
26
33
-7
26
17
Erzurum BB
24
4
10
10
25
32
-7
22
18
Akhisar Bld.Spor
25
5
6
14
25
41
-16
21
25. Hafta Maçları
8.3.2019
Sivasspor 2 - 0 Yeni Malatyaspor
9.3.2019
Trabzonspor 2 - 1 Akhisarspor
9.3.2019
Mke Ankaragücü 0 - 0 Bursaspor
9.3.2019
Medipol Başakşehir Fk 2 - 1 Fenerbahçe
10.3.2019
Çaykur Rizespor - Kayserispor
10.3.2019
Alanyaspor 2 - 1 Büyükşehir Belediye Erzurumspor
10.3.2019
Göztepe - Kasımpaşa
10.3.2019
Beşiktaş - Atiker Konyaspor
11.3.2019
Galatasaray - Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Denizlispor
24
15
5
4
40
23
17
50
2
Osmanlıspor
25
15
3
7
34
15
19
48
3
Gençlerbirliği
24
15
3
6
37
22
15
48
4
Hatayspor
25
12
8
5
36
17
19
44
5
Ümraniye
24
13
5
6
32
21
11
44
6
Gazişehir Gaziantep
25
12
6
7
42
21
21
42
7
Altınordu
24
10
9
5
32
18
14
39
8
Adana Demirspor
25
11
5
9
33
30
3
38
9
Boluspor
25
10
5
10
29
27
2
35
10
Altay
24
9
7
8
33
26
7
34
11
Balıkesirspor
24
9
5
10
25
29
-4
32
12
Adanaspor
24
7
9
8
30
29
1
30
13
İstanbulspor
24
5
11
8
29
34
-5
26
14
Giresunspor
25
6
8
11
25
32
-7
26
15
Afjet Afyonspor
25
6
7
12
32
39
-7
25
16
Eskişehirspor
25
6
7
12
26
46
-20
25
17
Elazığspor
25
5
5
15
28
43
-15
20
18
Karabükspor
25
0
2
23
8
79
-71
-1