Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sporting Lizbon Kulübü, Zenit'teki kontratı sezon sonu bitecek Neto ile temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.



Ülkesinde Varzim, Nacional ve İtalya'da Siena forması giyen 30 yaşındaki Portekizli stoper, 2013'te Zenit ile anlaşmıştı. Neto, 2017-2018 sezonunda Fenerbahçe'de kiralık olarak görev yapmıştı.