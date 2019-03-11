Sporting Lizbon Kulübü, Zenit'teki kontratı sezon sonu bitecek Neto  ile temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzalandığını  duyurdu.
 
Ülkesinde Varzim, Nacional ve İtalya'da Siena forması giyen 30  yaşındaki Portekizli stoper, 2013'te Zenit ile anlaşmıştı. Neto, 2017-2018  sezonunda Fenerbahçe'de kiralık olarak görev yapmıştı.