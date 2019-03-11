Sporting Lizbon Kulübü, Zenit'teki kontratı sezon sonu bitecek Neto ile temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Ülkesinde Varzim, Nacional ve İtalya'da Siena forması giyen 30 yaşındaki Portekizli stoper, 2013'te Zenit ile anlaşmıştı. Neto, 2017-2018 sezonunda Fenerbahçe'de kiralık olarak görev yapmıştı.
Sporting Lisbon, Luis Neto'yu transfer etti
11.03.2019 - 23:11 | Son Güncelleme: 11.03.2019 - 23:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Portekiz Ligi takımlarından Sporting Lizbon, Rusya'nın Zenit takımından savunma oyuncusu Luis Neto'yu transfer etti.
Sporting Lizbon Kulübü, Zenit'teki kontratı sezon sonu bitecek Neto ile temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Etiketler : Sporting Lisbon,
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10
8
35
33
2
31
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Kasımpaşa
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Ankaragücü
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Fenerbahçe
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10
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Denizlispor
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15
5
4
40
23
17
50
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Osmanlıspor
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3
7
34
15
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