Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Ekonomik anlamda yeni bir feda sezonuna hazırlanan Beşiktaş’ta kaleci Loris Karius’un yıllık ücreti dudakları uçuklattı. Daha önce 1,4 milyon avro kazandığı belirtilen Alman eldivenin, siyah-beyazlılardan beş milyon avro alma karşılığında imza attığı ortaya çıktı. Şu anda takımın uzak ara en fazla kazanan oyuncusu olarak gözüken ancak parasını alamadığı için kulübü FIFA’ya şikâyet eden Alman file bekçisinin bu hareketinin sonuçları Beşiktaş için çok ağır olabilir. Eğer siyah-beyazlı kulüp bu sezon performansından hiç memnun olmadığı Karius’un ödemelerini sezon sonuna kadar yapamazsa çok büyük cezalarla karşı karşıya kalacak. Bunların arasında transfer yasağı, puan silme ve Avrupa kupalarından menedilme gibi ağır cezalar bulunuyor.

Şenol Güneş etkisi

Şenol Güneş’in Atiker Konyaspor maçından sonra “Karius ile olmuyor. Tolga Zengin kadroda olsa direkt oynatırdım” şeklindeki açıklamaları üzerine harekete geçen Alman file bekçisinin geri adım atmamakta da kararlı olduğu öğrenildi. Öte yandan Karius’un dört aydır parasını alamadığını duyuran Bild gazetesine ilk olarak Alman kalecinin geldiği öğrenildi. Karius’un son zamanlarda yaşananlar hakkında Bild gazetesine önemli bilgiler verdiği bildirildi. Bu arada Bild’de daha önce Beşiktaş’ın iflas etme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu haberi yapılmıştı. Yönetim de buna tepki göstermiş kanuni işlemlere başlayacağını duyurmuştu. Ancak kulüpten şu ana kadar herhangi bir işlem yapılmadığı öğrenildi.

TAZMİNAT TEHLİKESİ DE VAR

Liverpool da istemiyor!

Karius’u herhangi bir bedel ödemeden eski kulübü geri gönderebilmek için Başkan Fikret Orman’ın önümüzdeki günlerde Liverpool Kulübü ile bir görüşme yapacağı öğrenildi. Ancak Liverpool’un Alman file bekçisinin dönüşüne sıcak bakmadığı öğrenildi. Öte yandan Karius’un sözleşmesinde tazminat maddesinin olduğu, eğer Liverpool’un izni olmadan Alman kaleciyi göndermek isterse Beşiktaş’ın 2,5 milyon avroluk tazminatı ödemek zorunda kalacağı iddia ediliyor.

SPONSORLUK GÖRÜŞMELERİNDE BULUNDU

Fikret Orman Japonya’da

Sponsorluk görüşmeleri için Japonya’da bulunan Başkan Fikret Orman, Global Medya İş Ortağı Mainichi-Sponichi Grubu ile bir araya geldi. Futbol Takımının 2019 yazında Japonya’da yapması planlanan kampı hakkında değerlendirmeler yapıldı. Başkan Orman ayrıca Japonya Futbol Federasyonu CEO’su Suhara Kiyotaka’yı makamında ziyaret etti. Orman, sıcak bir ortamda geçen ziyarette iki ülke futboluyla ilgili birlikte yürütülebilecek iş birlikleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Orman, Kiyotaka’ya Kagawa forması hediye etti.

DİĞERLERİ SIRADA

Zincirleme korkusu

Futbolcuların maaşları kulübü bu yıl çok zorladı. Beşiktaş’ta bu sezon Quaresma ve Adriano’nun yanı sıra takımdan ayrılan Love, Babel, Pepe ve Tolgay Arslan da alacakları sebebiyle kazan kaldırmıştı. Diğer futbolcuların da kulübü FIFA’ya şikâyet etmesinden çekiniliyordu ki ilk haber Töre'den geldi.

KARIUS'TAN DOMİNO ETKİSİ

Töre TFF'ye başvurdu

Beşiktaş'ta alacaklarını tahsil etmek için FIFA'ya giden kaleci Karius'tan sonra beklenen oldu ve Gökhan Töre de alacakları için Futbol Federasyonu'na başvurdu. Yıllık ücreti 1.8 milyon avro olan 27 yaşındaki futbolcu, ''Hem kiralık vermediniz hem oynatmıyorsunuz hem de maddi sıkıntı var diyorsunuz'' açıklaması yaparken, 9 aydır kulüpten para alamadığını dile getirmişti.