Geçtiğimiz yıl 1. Lig'den 2. Lig'e düşen ve eksi 15 ceza puanının yanında transfer yasağı da getirilen Manisaspor ligin bitimine 7 hafta kala Gaziantepspor'dan sonra 3. Lig'e düşmesi kesinleşen ikinci takım oldu. Manisa 19 Mayıs Stadyumunda Ankara Demirspor'a 2-1 yenilerek 3. Lig'e düşmesi kesinleşen Manisaspor'un genç futbolcuları bitiş düdüğüyle büyük bir üzüntü yaşadı. Bazı futbolcular gözyaşlarına hakim olamazken, futbolculara taraftar sahip çıktı. Az sayıdaki taraftar futbolcuları tribüne çağırarak, tezahüratlarda bulundu.
Manisaspor taraftarı takımına sahip çıktı
17.03.2019 - 18:03 | Son Güncelleme: 17.03.2019 - 18:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TFF 2. Lig Beyaz Grup 27. hafta karşılaşmasında kendi evinde Ankara Demirspor'a 2-1 yenilerek ligin bitime 7 hafta kala 3. Lig'e düşmesi kesinleşen Manisaspor'da genç futbolcular büyük üzüntü yaşadı. Bazı futbolcular gözyaşlarına hakim olmazken maçı izlemeye gelen az sayıdaki taraftar takımına sahip çıkarak tribünden futbolcuları teselli etti.
Etiketler : Manisaspor,futbol,
610905 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/610905.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
25
17
6
2
40
12
28
57
2
Galatasaray
25
14
7
4
52
25
27
49
3
Beşiktaş
26
13
8
5
51
34
17
47
4
Trabzonspor
26
12
7
7
45
36
9
43
5
Konyaspor
26
8
11
7
32
30
2
35
6
Antalyaspor
26
10
5
11
29
41
-12
35
7
Çaykur Rizespor
26
8
10
8
37
33
4
34
8
Malatyaspor
25
9
7
9
34
32
2
34
9
Sivasspor
26
9
7
10
38
39
-1
34
10
Kasımpaşa
26
10
4
12
44
48
-4
34
11
Alanyaspor
26
10
4
12
28
33
-5
34
12
Kayserispor
25
8
8
9
23
33
-10
32
13
Fenerbahçe
26
7
10
9
32
37
-5
31
14
Ankaragücü
25
9
4
12
26
38
-12
31
15
Bursaspor
25
5
13
7
22
28
-6
28
16
Göztepe
26
8
3
15
26
34
-8
27
17
Erzurum BB
26
4
10
12
26
35
-9
22
18
Akhisar Bld.Spor
26
5
6
15
27
44
-17
21
26. Hafta Maçları
15.3.2019
Fenerbahçe 2 - 1 Sivasspor
16.3.2019
Atiker Konyaspor 0 - 2 Çaykur Rizespor
16.3.2019
Büyükşehir Belediye Erzurumspor 0 - 1 Trabzonspor
16.3.2019
Akhisarspor 2 - 3 Kasımpaşa
16.3.2019
Antalyaspor 3 - 0 Alanyaspor
16.3.2019
Beşiktaş 1 - 0 Göztepe
17.3.2019
Kayserispor - Medipol Başakşehir Fk
17.3.2019
Yeni Malatyaspor 3 - 1 Mke Ankaragücü
17.3.2019
Bursaspor - Galatasaray
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Denizlispor
26
16
6
4
43
24
19
54
2
Gençlerbirliği
25
16
3
6
38
22
16
51
3
Osmanlıspor
26
15
3
8
35
18
17
48
4
Hatayspor
26
13
8
5
39
18
21
47
5
Gazişehir Gaziantep
26
13
6
7
44
22
22
45
6
Altınordu
26
12
9
5
37
20
17
45
7
Ümraniye
26
13
6
7
33
23
10
45
8
Adana Demirspor
26
12
5
9
35
30
5
41
9
Altay
26
10
7
9
37
27
10
37
10
Boluspor
25
10
5
10
29
27
2
35
11
Balıkesirspor
25
10
5
10
26
29
-3
35
12
Adanaspor
25
7
9
9
30
30
0
30
13
İstanbulspor
26
5
12
9
29
35
-6
27
14
Giresunspor
26
6
9
11
25
32
-7
27
15
Afjet Afyonspor
26
6
7
13
33
42
-9
25
16
Eskişehirspor
26
6
7
13
28
50
-22
25
17
Elazığspor
26
5
5
16
28
45
-17
20
18
Karabükspor
26
0
2
24
8
83
-75
-1