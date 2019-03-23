Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

A Millî Futbol Takımımız, yeni teknik direktörü Şenol Güneş yönetiminde çıktığı ilk maçta Arnavutluk'u deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup etti. EURO 2020 Elemelerine üç puanla giriş yayan ay-yıldızlılar, Fransa ve İzlanda gibi güçlü rakiplerin bulunduğu gruba iyi bir başlangıç yaptı. Karşılaşmaya ilk 11'de Merih Demiral, Kaan Ayhan ve Okay Yokuşlu gibi gençlere forma vererek başlayan Güneş, bu isimlerin yanı sıra Emre Belözoğlu, Gökhan Gönül ve Burak Yılmaz gibi tecrübeli isimleri de sahaya sürerken, kırmızı-beyazlıların kontrollü futbolu dikkat çekti. Dengede başlayan maçta ilk tehlike ev sahibi Arnavutluk'tan gelirken, 20'de kalesini zamanında terk eden Mert, Merih'i ekarte ederek savunmanın arkasına sarkan Balliu'ya gol izni vermedi. Bu pozisyonun hemen ardından 21'de Mahmut'un rakip ceza sahası çevresindeki ısrarlı presiyle topu kazanması millîleri pozisyona soktu. Cenk ile yaptığı duvar pasının ardından topu bir anda önünde bulan son haftaların formda ismi Burak Yılmaz takımımızı öne geçiren golü kaydetti: 1-0. 36'da sağ kanattan ceza sahasına sokulan Uzuni'nin şutu Mert'te kalınca ilk yarı 1-0'lık üstünlüğümüzle sona erdi.

Hakan nefis vurdu

Maçta ikinci yarıya daha atak başlayan taraf ise beraberliği isteyen Arnavutluk oldu. Kalemize kalabalık gelen ev sahibinin direncini kıran gol ise gurbetçi futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'dan geldi. Orta alandan taşıdığı topla kaleyi karşısına alan Hakan, ceza sahasının dışından çıkardığı şutla fileleri buldu ve farkı ikiye çıkardı: 2-0. İkinci golden sonra daha rahat bir oyun sergileyen millîler tecrübesiyle takıma önemli bir katkı yapan Emre Belözoğlu'nun sakatlığına rağmen maçın kontrolünü rakibine kaptırmadı ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak elemelere iyi bir başlangıç yaptı. Ay-yıldızlılar gruptaki ikinci maçını 25 Mart Pazartesi günü Eskişehir'de, ilk maçında Fransa'ya 4-1 mağlup olan Moldova ile oynayacak.

Daha başlangıç

A Milli Takım'ın 15 yıl sonra başına geçen Teknik Direktör Şenol Güneş, Arnavutluk karşısında elde edilen galibiyetten dolayı çok mutluydu. Tecrübeli çalıştırıcının özellikle Burak Yılmaz'ın attığı golden sonra saha içine girerek futbolculara sarılması dikkat çekti. Karşılaşmanın ardından yaptığı açıklama çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı, "2020 Avrupa Şampiyonası için gruptaki ilk maçımızda alacağımız üç puanın değerini biliyorduk. Çok savaşçı bir takıma karşı biz de aynı şekilde karşılık vermeyi başardık. Aynı zamanda 90 dakika boyunca tempomuzu da iyi ayarladık. Gruptan çıkacağımıza inancım yüksek. Bu galibiyet, elde edilecek çok daha büyük başarılara giden yoldaki başlangıcımızdı. Moldova maçında daha coşkulu oynayacağız" sözlerini kullandı.