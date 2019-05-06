Erol Bulut’un ayrılmasından sonra göreve gelen Ali Ravcı ile 2 haftada 6 puan toplayan sarı kırmızılılar, Avrupa hedefine 1 adım daha yaklaştı. Puanını 44 yapan Malatya ekibi, ligde kalan son 3 hafta öncesinde önemli bir çıkış yakaladı. Akhisar karşısında aldığı galibiyetle taraftarının yüzünü güldüren Evkur Yeni Malatyaspor, ikinci yarının da ilk galibiyetine imza attı. Evkur Yeni Malatyaspor ligin 32. Haftasında sahasında oynayacağı Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla başlayacak. Öte yandan Akhisar galibiyetiyle ilgili açıklamada bulunan sarı kırmızılı takımın basın sözcüsü Erdal Gündüz, Avrupa hedefi yolunda önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi. Son 2 haftada aldıkları 6 puanla önemli bir işe imza attıklarını kaydeden Gündüz, “Takımımız 2 haftada 6 puan toplayarak Avrupa hedefimizi yeniden güçlendirdi. Tabi burada hocamız Ali Ravcı’nın hakkını teslim etmemiz lazım. Malatyalı bir teknik adam olan hocamız yönetimimizin kendisine olan güvenini boşa çıkarmadı. Bu anlamda takımın başında Malatyalı bir teknik adamın olması alınan galibiyetleri daha da anlamlı kılıyor. Takımımızı ve hocamızı tebrik ediyoruz. İnşallah kalan haftaları da en iyi şekilde geçip hedefimize ulaşmak istiyoruz” diye konuştu.
Evkur Yeni Malatyaspor Ali Ravcı ile çıkışa geçti
06.05.2019 - 13:01 | Son Güncelleme: 06.05.2019 - 13:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Evkur Yeni Malatyaspor Süper Lig’in 31. haftasında Akhisarspor’u 2-0 yenerek oynadığı 2 maçını da kazandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : evkur yeni malatyaspor,yükseliş,futbol,
622570 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/622570.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
31
18
9
4
45
18
27
63
2
Galatasaray
30
17
9
4
62
29
33
60
3
Beşiktaş
30
17
8
5
66
39
27
59
4
Trabzonspor
30
15
8
7
53
39
14
53
5
Malatyaspor
31
12
8
11
43
40
3
44
6
Alanyaspor
30
12
6
12
32
35
-3
42
7
Antalyaspor
31
12
6
13
35
51
-16
42
8
Çaykur Rizespor
31
9
13
9
43
43
0
40
9
Konyaspor
30
8
14
8
33
33
0
38
10
Kasımpaşa
31
11
5
15
49
56
-7
38
11
Sivasspor
31
9
10
12
41
45
-4
37
12
Fenerbahçe
31
8
13
10
38
42
-4
37
13
Kayserispor
30
9
10
11
29
41
-12
37
14
Ankaragücü
31
10
7
14
33
48
-15
37
15
Göztepe
31
10
3
18
32
38
-6
33
16
Erzurum BB
31
7
11
13
33
39
-6
32
17
Bursaspor
31
5
15
11
25
36
-11
30
18
Akhisar Bld.Spor
31
6
7
18
30
50
-20
25
31. Hafta Maçları
3.5.2019
Sivasspor 0 - 0 Medipol Başakşehir Fk
4.5.2019
Mke Ankaragücü 2 - 2 Çaykur Rizespor
4.5.2019
Büyükşehir Belediye Erzurumspor 2 - 0 Bursaspor
4.5.2019
Kasımpaşa 1 - 3 Fenerbahçe
5.5.2019
Trabzonspor - Kayserispor
5.5.2019
Akhisarspor 0 - 2 Yeni Malatyaspor
5.5.2019
Göztepe 4 - 1 Antalyaspor
5.5.2019
Galatasaray 2 - 0 Beşiktaş
6.5.2019
Alanyaspor - Atiker Konyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
32
21
4
7
47
26
21
67
2
Denizlispor
32
19
9
4
56
30
26
66
3
Hatayspor
32
17
10
5
53
22
31
61
4
Gazişehir Gaziantep
32
16
8
8
54
28
26
56
5
Osmanlıspor
32
17
5
10
42
24
18
56
6
Altınordu
32
15
9
8
46
30
16
54
7
Adana Demirspor
32
15
7
10
46
35
11
52
8
Ümraniye
32
14
10
8
41
32
9
52
9
Boluspor
32
13
7
12
38
36
2
46
10
Altay
32
11
11
10
47
37
10
44
11
İstanbulspor
32
9
13
10
40
40
0
40
12
Balıkesirspor
32
11
7
14
36
40
-4
40
13
Eskişehirspor
32
9
8
15
42
60
-18
35
14
Adanaspor
32
8
10
14
37
45
-8
34
15
Giresunspor
32
7
12
13
29
39
-10
33
16
Afjet Afyonspor
32
6
8
18
35
53
-18
26
17
Elazığspor
32
6
7
19
38
59
-21
25
18
Karabükspor
32
0
3
29
9
100
-91
0