Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erol Bulut’un ayrılmasından sonra göreve gelen Ali Ravcı ile 2 haftada 6 puan toplayan sarı kırmızılılar, Avrupa hedefine 1 adım daha yaklaştı. Puanını 44 yapan Malatya ekibi, ligde kalan son 3 hafta öncesinde önemli bir çıkış yakaladı. Akhisar karşısında aldığı galibiyetle taraftarının yüzünü güldüren Evkur Yeni Malatyaspor, ikinci yarının da ilk galibiyetine imza attı. Evkur Yeni Malatyaspor ligin 32. Haftasında sahasında oynayacağı Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla başlayacak. Öte yandan Akhisar galibiyetiyle ilgili açıklamada bulunan sarı kırmızılı takımın basın sözcüsü Erdal Gündüz, Avrupa hedefi yolunda önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi. Son 2 haftada aldıkları 6 puanla önemli bir işe imza attıklarını kaydeden Gündüz, “Takımımız 2 haftada 6 puan toplayarak Avrupa hedefimizi yeniden güçlendirdi. Tabi burada hocamız Ali Ravcı’nın hakkını teslim etmemiz lazım. Malatyalı bir teknik adam olan hocamız yönetimimizin kendisine olan güvenini boşa çıkarmadı. Bu anlamda takımın başında Malatyalı bir teknik adamın olması alınan galibiyetleri daha da anlamlı kılıyor. Takımımızı ve hocamızı tebrik ediyoruz. İnşallah kalan haftaları da en iyi şekilde geçip hedefimize ulaşmak istiyoruz” diye konuştu.