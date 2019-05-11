Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında, lider Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor.

Didi Stadı'nda oynanan 16:00'da başlayan zorlu mücadeleyi canlı anlatım sayfamızdan üç boyutlu olarak anbean takip edebilirsiniz.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

9' Galatasaray Sofiane Feghouli'nin muhteşem golüyle 1-0 öne geçti.

30' Çaykur Rizespor bulduğu bir frikikte Moroziuk ile direğe takıldı.

36' Diagne defans arkasına atılan topta kaleci ile karşı karşıya kaldı. Senegalli kaleciyi geçerken pozisyonu gole çeviremedi.

İLK 11'LER

Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Awaziem, Abarhoun, Melnjak, Musa, Azubuike, Umar Aminu, Boldrin, Samudio, Vedat Muriqi

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Badou, Fernando, Donk, Feghouli, Onyekuru, Diagne

MAÇTAN NOTLAR

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaştı.

BURUK'TAN TEK DEĞİŞİKLİK

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray karşısında ligde son oynadıkları MKE Ankaragücü maçının 11'inden farklı olarak tek değişikliğe gitti. Buruk, Mustafa Saymak'ın yerine bu maçta Umar Aminu'ya ilk 11'de forma şansı tanıdı.

TERİM ZORUNLU DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise ligde son oynadıkları Beşiktaş karşılaşmasının 11'ini büyük oranda koruyarak Çaykur Rizespor karşısında kadroda sadece zorunlu olarak tek değişiklik yaptı. Terim, kart cezalısı Belhanda'nın yokluğunda ilk 11'de Ndiaye'ye görev verdi.

MAÇA YOĞUN İLGİ

Çaykur Rizesporlu taraftarlar, Galatasaray karşılaşmasına yoğun ilgi gösterdi. Tribünlerin tamamına yakınını dolduran yeşil mavili taraftarlar, karşılaşma öncesi de ısınma sırasında futbolculara alkışlarla moral verdi. Konuk ekibin taraftarları da kendilerine ayrılan bölümün tamamını doldurarak Rize deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.

ÇAYKUR RİZESPORLU TARAFTARLAR ATMACA UÇURDU

Bu arada Çaykur Rizesporlu taraftarlar, karşılaşma öncesi tribüne getirdikleri yeşil mavili kulübün sembolük olarak simgesi olan atmacaları gökyüzüne bıraktılar.