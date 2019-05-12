Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto 1. Lig'de Gençlerbirliği ile Denizlispor bitime bir hafta kala Süper Lig'e yükseldi.

Gençlerbirliği tekrar Süper Lig'de

Spor Toto 1. Lig’in 33. haftasında Gazişehir Gaziantep, Gençlerbirliği'ni konuk etti. Mücadeleden 2-0 galip ayrılan Başkent ekibi bir yıllık aranın ardından tekrar Süper Lig'e yükseldi.

Geçtiğimiz sezon 29 yıl aralıksız mücadele ettiği Süper Lig'e veda eden Gençlerbirliği, bu sezon Spor Toto 1.Lig'de bitime bir hafta kala tekrar Süper Lig'e yükselmeyi başardı. Ligin 33. haftasında deplasmanda Gazişehir Gaziantep'i Mert Çetin ve Alper Uludağ'ın golleriyle mağlup eden Ankara temsilcisi puanını 70 yaparak ligi ilk iki sırada bitirmeyi garantiledi.

Gazişehir Gaziantep ise bu maçın ardından 56 puanda kalarak Play-Off şansını son haftaya bıraktı.

Denizlispor, Süper Lig’e yükseldi

Spor Toto 1. Lig’de Kardemir Karabükspor’u sahasında yenen Abalı Denizlispor, 9 yıl aradan sonra Süper Lig’e yükseldi.

Spor Toto 1. Lig’in 33. haftasında Denizli Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmada Denizlispor, Kardemir Karabükspor’u 6-0 mağlup ederek, puanını 69’a yükseltti. Bu sonuçla ligin bitimine bir hafta kala en yakın takipçisi Hatayspor’la arasındaki 5 puanlık farkı koruyan yeşil-siyahlı ekip, diğer maçların sonuçlarına bakmaksızın Spor Toto Süper Lig’e çıkmayı garantiledi. Süper Lig’den 2009/2010 sezonunda düşen Denizlispor, 9 yıl aradan sonra Süper Lig’in kapısından içeri girdi.