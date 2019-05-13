Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Ç. Rizespor engelini geçip şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan Galatasaray’da yüzler gülüyor. Beşiktaş zaferinin ardından, önceki gün de Rize’den üç puanla dönüp kupanın kulpundan tutan sarı-kırmızılılar, bu hafta evinde Başakşehir’i devirdiği takdirde 22’nci şampiyonluğunu ilan edecek. Ama öncesinde Türkiye Kupası finali var. Cimbom, önce çarşamba günü Akhisar’ı yenerek Ziraat Türkiye Kupası’nı müzesine götürmek istiyor. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim de en son 2000 yılında kazandığı Türkiye Kupası’nı da yeniden kazanarak 19 yıllık hasreti bitirmek istiyor. Terim önce Türkiye Kupası şampiyonluğu, sonrasında 17 Mayıs UEFA şampiyonluğu kutlaması sonrasında da lig şampiyonluğuyla taraftarlara unutulmaz bir hafta sunmayı hedefliyor.

180 dakika kaldı

Bir haftaya üç kutlama sığdırmak isteyen Fatih Terim, oyuncularına uyarılarda bulunmayı da ihmal etmedi. Galibiyet sevincini abartmamalarını söyleyen tecrübeli hoca “Havaya girmek yok. Önümüzde 180 dakika kaldı. İki finalimiz var, bu iki finali kazanana kadar, durmak yok. İki şampiyonluk beklerken, iki kupadan olma ihtimalini sakın unutmayın. Her durumda motivasyonumuzu diri tutacağız” ifadelerini kullandı. 1996’dan bu yana Galatasaray’ın başında tamamladığı sekiz sezonda yedi şampiyonluk yaşayan Terim, lig şampiyonluğuna ulaşmaları durumunda kendi kazandığı kupa sayısını da sekize yükseltip kolay tekrarlanamayacak bir başarıya imza atmış olacak.

Bileğini büken yok

Galatasaray, Süper Lig’de 18 maçtır yenilmiyor. Ligin 14. haftasında 2 Aralık 2018’de deplasmanda Beşiktaş’a 1-0 yenilen sarı-kırmızılı takım, sonrasında rakiplerine üç puan şansı vermedi. Galatasaray, ligde çıktığı son 18 müsabakada 12 galibiyet ve altı beraberlik aldı.

Daha ne yapsın!

Galatasaray’da sezon başı kadroya girmekte zorlanan Sofiane Feghouli, bu sezon sarı-kırmızılıların çizdiği tablonun en mühim ressamlarından biri oldu. İlk yarının sonundan itibaren sorumluluk almaya başlayan Cezayirli futbolcu, Rize deplasmanında ligdeki 8’inci golüne ulaşırken asist sayısını da 6’ya yükseltti. Doğrudan 14 gole katkı yapan Feghouli, teknik direktör Fatih Terim’in artık prensi durumunda. İki taraf da sezon başındaki anlaşmazlıkların tamamını unuturken, gelecek sezon takım Feghouli’nin üzerine kurulacak. Terim’in artık tahtaya yazdığı ilk olan tecrübeli yıldız, uzun yıllar Galatasaray formasını terletmeyi hedefliyor.

Diagne yıktı geçti

Galatasaray devre arasında Kasımpaşa’dan transfer ettiği Mbaye Diagne, Çaykur Rize deplasmanında attığı iki golle sarı-kırmızılıları galibiyete taşıyan isim oldu. Süper Lig’de 30 gole ulaşan Diagne, tarihte bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu rekorunun da yeni sahibi oldu. Gomis’in 29 gollük rekorunu kıran Senegalli golcü ayrıca 2011-12 sezonunda Burak Yılmaz’dan bu yana 30 gol barajını gören ilk futbolcu oldu. Diagne’nin gol kralı olmasıyla lig tarihinde 17’nci defa gol kralı sarı-kırmızılılardan çıkmış olacak. Diğer taraftan penaltı atışı için kapışan Sinan Gümüş ile Diagne maçın ardından aradaki soğukluğu giderdi. İkili birbirlerine sarılarak kırgın olmadıklarını dile getirdi.

Fener’e gönderme

Galatasaray yöneticisi Özgür Savaş Özüdoğru, F.Bahçe’ye göndermede bulundu. Özüdoğru, sosyal medya hesabından “Bugün de gördük ki para toplamak, destek almak ve başarısızlıkları kapatmak için tek çalışan sistem ’Galatasaray düşmanlığı’. Yazık” ifadelerini kullandı.

Primi de kaptılar

Şampiyonluğa çok yaklaşan Galatasaraylı futbolcular ceplerini doldurmaya devam ediyor. Beşiktaş zaferinin ardından 3 milyon lira prim kazanan sarı-kırmızılılar Rizespor galibiyeti için bir 3 milyon lira daha alacak. Yönetim hafta içinde primleri oyuncuların hesaplarına yatıracak.

Para için gittim

Galatasaray’ın unutulmaz golcülerinden Bafétimbi Gomis kariyerine dair açıklamalarda bulundu. İstanbul’dan ekonomik sebeplerden dolayı ayrıldığını ifade eden Fransız futbolcu, “Para için mi ayrıldım? Evet. Beni gitmeye iten sebeplerden biri ekonomik vaziyetti” dedi.