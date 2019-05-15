Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir ile kendi sahasında oynayacağı şampiyonluk maçı öncesinde sürpriz bir gelişme yaşandı.



Sarı Kırmızılı ekipte forma giydiği 4,5 sezonda taraftarın gönlünde taht kuran Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder, dev karşılaşma için Türk Telekom Stadyumu'nda olacak.



Hâlihazırda Katar ekibi Al Gharafa'da forma giyen 34 yaşındaki futbolcuya şampiyonluğun düğümünü çözecek kritik randevu öncesinde Sarı Kırmızılı kulübe olan hizmetlerinden ötürü özel bir plaket verilecek. Sneijder, Cim Bom'da forma giydiği dönemde 2 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 3 de Süper Kupa zaferi yaşamıştı. (Fanatik)

