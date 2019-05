Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Her şampiyonluğun kahramanları vardır. Kimi zaman bir kahraman diğerlerinden biraz daha sıyrılır ve ön plana çıkar. Galatasaray’ın 2018-2019 şampiyonluğunda da o isim Sofiane Feghouli oldu. Tıpkı yirmi yıl önce Gheorghe Hagi’nin yaptığı gibi, oyunun sıkıştığı anlarda sorumluluk aldı, maç gidiyor derken bir şutuyla durumu değiştirdi, yeri geldi şapkadan tavşan çıkardı. Son olarak final niteliğindeki Başakşehir maçında da geri dönüş onun röveşatasıyla geldi. Sezon başında olumsuz bir dönem geçiren, hatta kendine 11’de yer bulmakta zorlanan Cezayirli yıldız ilk yarının sonunda bir açıldı pir açıldı.

TAKIMIN LİDERİ

Otuz üçüncü hafta itibarıyla 9 gol, 6 asiste ulaşan Feghouli, şampiyonluğun mimarı oldu. Her zaman uzun vadeli planlara vurgu yapan Fatih Terim’in hedefi 1996’da başlayıp 2000’de Avrupa Kupası’yla taçlanan süreçte olduğu gibi bir yol izlemek. Geçen sezon Galatasaray’ın başına geçtikten sonra üst üste ikinci zaferine imza atan Terim’in “Yeni Galatasaray’ındaki” Hagi’si de Feghouli olacak. Sarı-kırmızılı formayla bütünleşen ve özellikle son dönemde tecrübeli teknik adamın her isteğini harfiyen gerçekleştiren 29 yaşındaki futbolcu takımın lideri olacak.

GENÇLERİN LİDERİ OLACAK

Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu “kafaya takmış” durumda olan Fatih Terim, scout ekibinden an be an bilgi alırken, genç, yetenekli “Onyekuru, Marcao tarzı” isimler inceleniyor. Ve Feghouli’nin liderliğini yapacağı bu genç ekiple uzun vadede Avrupa’da zirve hedefleniyor.

PFDK CEZAYI KESTİ

PFDK, Galatasaray'a 60 bin lira para cezası verdi. TFF'den yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor ile oynanan karşılaşmada, taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle sarı-kırmızılı kulübe 60 bin lira para cezası uygulandığı belirtildi.

DUVAR ÖRDÜLER

Galatasaray’ın devre arasında gerçekleştirdiği orta çaplı revizyonun baş karakterleri Luyindama ile Marcao’ydu. İki stoper doğrudan sarı-kırmızılı takımın merke savunmasına yerleşti. Luyindama, transfer olduktan sonra 14 lig maçının 11'inde oynarken, Marcao ise 16 lig karşılaşmasının 14'ünde forma giydi. Sarı-kırmızılı ekip, ligin ikinci yarısındaki 16 karşılaşmada 11 gol yedi. Sezonun ilk yarısında maç başına kalesinde ortalama 1,23 gol gören Galatasaray, ikinci yarıda ortalamayı 0,68'e düşürdü ve şampiyonluğa ulaştı.

BONSERVİSİ ALINACAK

Devre arasında Luyindama’nın kiralama bedeli olarak Standard Liege’e 3 milyon avro ödeyen Galatasaray yönetimi, Belçika ekibine 5 milyon avro daha ödeyip, dev stoperin bonservisini alacak. Avrupa piyasasında adı büyük takımlarla anılan Marcao’nun da bu sezon satılması düşünülmüyor.

ARDA TURAN İDDİASI

Şampiyon Galatasaray’ın yeni sezonda kadroya katacağı isimlerden birinin de Arda Turan olacağı ileri sürüldü. Arda’nın Fatih Terim ile buzları erittiği belirtildi. Fakat gündeme düşen bu iddialar karşısında taraftarın büyük kısmı “Arda’yı istemeyiz” kampanyası başlattı.

SATIŞ LİSTESİNDE Mİ?

Galatasaray’ın devre arasında kadroya kattığı Mbaye Diagne’nin geleceği şimdiden büyük merak konusu... İkinci Başkan Abdürrahim Albayrak, “Diagne’yi satmayı düşünmüyoruz” ifadesini kullansa da Başkan Mustafa Cengiz “İyi tekliflere açığız” E verdi.

ONYEKURU PARLIYOR

Şampiyonluğa büyük katkı sağlayan Henry Onyekuru’nun talipleri artıyor. Sarı-kırmızılıların yeniden kiralamak istediği Nijeryalı için Alman devi Bayern Münih, Everton’ın kapısını çaldı. İngilizler piyasası bir hayli yükselen Onyekuru’yu satmak istiyor.

TERİM'E CEZA YOLDA

Başakşehir maçında yedek kulübesinde Orhan Ak ve Robinho ile yaşadığı gerginlikler sonrasında Cüneyt Çakır tarafından tribüne gönderilen Fatih Terim, “saldırı” ve “tedbire uymama” sebeplerinden dolayı PFDK’ya sevk edildi. TFF talimatlarına göre “saldırı” hareketinin cezası 5 ila 10 maç men, “Tedbire uymama” hareketinin cezası ise 4-12 maç men olarak gösteriliyor. Fatih Terim’e her iki suçun alt limitinden ceza verilmesi hâlinde toplamda 9 maç ceza gelmesi gündemde. Terim’in yardımcısı Ümit Davala ile Başakşehir yardımcı antrenörü Orhan Ak ise “sportmenliğe aykırı hareket” sebebiyle PFDK’ya sevk edilen isimler oldu.