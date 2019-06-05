Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aytemiz Alanyaspor'da Sergen Yalçın bilmecesi çözüldü. Takımın başında devam edip etmeyeceği merak konusu olan Teknik Direktör Sergen Yalçın ile anlaşma sağlanamadığı duyuruldu. Konuyla ilgili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz ile sözleşmesi sona eren teknik direktörümüz Sergen Yalçın arasında yapılan görüşmelerde yeni bir anlaşma sağlanmamıştır. Sergen Yalçın hocamız ve ekibine, kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı çok teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Sergen Yalçın geride bıraktığımız sezonun 13. haftasında Alanyaspor'un başına geçmiş ve ligi 44 puanla 9. sırada tamamlamıştı. Sergen Yalçın'la yolları ayıran Alanyaspor'un Erol Bulut'la görüştüğü de iddia edildi.