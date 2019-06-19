Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin 6'ıncı maçı büyük heyecana sahne oldu. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i konuk etti.

Maça hızlı bir başlangıç yapan Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 17-14 önde kapattı. İkinci periyodu da önde götüren sarı lacivertliler, soyunma odasına 38-36'lık üstünlükle girdi.

Ortada geçen mücadelenin 3'üncü çeyreğini ise Fenerbahçe Beko 53-52 önde tamamladı. Son bölümünde seyirci desteğini de arkasında alan Obradovic ve öğrencileri mücadeleden galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko seride 3-3'lük eşitlik sağladı ve heyecan 7. maça taşındı.

Ev sahibi ekipte Nicolo Melli 19, Kostas Sloukas 16 sayıyla öne çıkan isimler oldu. Anadolu Efes'teyse Vasilije Micic 16, Rodrigue Beaubois ve Shane Larkin 14'er sayı kaydetse de takımlarına galibiyeti getiremedi.

Play-off final serisinde maçlar

Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinde geride kalan maçlarda şu sonuçlar alındı:

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko: 56-73

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko: 101-93

Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes: 57-74

Fenerbahçe Beko- Anadolu Efes: 82-73

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko: 86-76