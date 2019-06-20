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Gençlerbirliği, Mustafa Kaplan ile sözleşme imzaladı
20.06.2019 - 11:19 | Son Güncelleme: 20.06.2019 - 11:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gençlerbirliği, hafta içi anlaştıklarını duyurduğu Teknik Direktör Mustafa Kaplan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Etiketler : Mustafa Kaplan,Gençlerbirliği,
632006 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/632006.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
34
20
9
5
72
36
36
69
2
Başakşehir
34
19
10
5
49
22
27
67
3
Beşiktaş
34
19
8
7
72
46
26
65
4
Trabzonspor
34
18
9
7
64
46
18
63
5
Malatyaspor
34
13
8
13
47
46
1
47
6
Fenerbahçe
34
11
13
10
44
44
0
46
7
Antalyaspor
34
13
6
15
39
55
-16
45
8
Konyaspor
34
9
17
8
40
38
2
44
9
Alanyaspor
34
12
8
14
37
43
-6
44
10
Çaykur Rizespor
34
9
14
11
48
50
-2
41
11
Sivasspor
34
10
11
13
49
54
-5
41
12
Kayserispor
34
10
11
13
35
50
-15
41
13
Ankaragücü
34
11
7
16
38
53
-15
40
14
Kasımpaşa
34
11
6
17
53
62
-9
39
15
Göztepe
34
11
5
18
37
42
-5
38
16
Bursaspor
34
7
16
11
28
37
-9
37
17
Erzurum BB
34
8
11
15
36
43
-7
35
18
Akhisar Bld.Spor
34
6
9
19
33
54
-21
27
1. Hafta Maçları
10.8.2018
Mke Ankaragücü 1 - 3 Galatasaray
11.8.2018
Sivasspor 1 - 0 Alanyaspor
11.8.2018
Çaykur Rizespor 2 - 3 Kasımpaşa
11.8.2018
Fenerbahçe 2 - 1 Bursaspor
12.8.2018
Atiker Konyaspor 3 - 2 Büyükşehir Belediye Erzurumspor
12.8.2018
Medipol Başakşehir Fk 2 - 0 Trabzonspor
12.8.2018
Beşiktaş 2 - 1 Akhisarspor
12.8.2018
Göztepe 1 - 3 Yeni Malatyaspor
13.8.2018
Kayserispor 2 - 0 Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Denizlispor
34
21
9
4
67
32
35
72
2
Gençlerbirliği
34
22
4
8
50
28
22
70
3
Hatayspor
34
19
10
5
57
22
35
67
4
Osmanlıspor
34
19
5
10
49
26
23
62
5
Gazişehir Gaziantep
34
17
8
9
60
31
29
59
6
Adana Demirspor
34
17
7
10
50
36
14
58
7
Altınordu
34
16
9
9
50
33
17
57
8
Ümraniye
34
14
11
9
44
37
7
53
9
Boluspor
34
14
7
13
41
41
0
49
10
Altay
34
12
11
11
52
40
12
47
11
İstanbulspor
34
10
13
11
45
46
-1
43
12
Adanaspor
34
9
10
15
41
49
-8
37
13
Giresunspor
34
8
12
14
32
41
-9
36
14
Eskişehirspor
34
9
8
17
44
66
-22
35
15
Balıkesirspor
34
11
7
16
36
45
-9
34
16
Afjet Afyonspor
34
7
9
18
38
55
-17
30
17
Elazığspor
34
6
7
21
38
64
-26
25
18
Karabükspor
34
0
3
31
10
112
-102
0