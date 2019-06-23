Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, geçtiğimiz yaz Porto'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Diego Reyes'i gösterdiği kötü performans sonrası devre arasında La Liga ekiplerinden Leganes'e kiralamıştı. İspanyol ekibiyle sözleşmesinin bitmesinin ardından yeniden Sarı Lacivertliler'e dönen 26 yaşındaki stoperin geleceğiyle ilgili ülkesi Meksika'dan gündem oluşturan bir transfer iddiası geldi.

Ülkede yayım yapan Record gazetesinin okuyucularıyla paylaştığı habere göre Yunanistan ligi ekiplerinden AEK, Reyes için Fenerbahçe'ye resmi teklifte bulundu.

Daha önce yaptığı açıklamalarda Meksika'ya dönmek istemediğini ve önceliğinin kariyerine Avrupa'da devam etmeyi düşündüğünü söylemişti.