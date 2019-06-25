Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu gündemi değerlendirdi ve çarpıcı açıklamalar yaptı. Abdülkadir Ömür ve diğer oyunculara gelen tekliflerden yayıncı kuruluşun durumuna kadar birçok konuya değinen başkanın en çarpıcı ifadeleri Ömür’le ilgiliydi. Yusuf Yazıcı’ya Lille’den, Abdülkadir Ömür’e de Monaco’dan transfer teklifi geldiğini ifade eden Ağaoğlu “İkisi için de resmî teklif geldi. Uğurcan’a da gelen teklifler var. Abdülkadir için Monaco 16 milyon avro artı bonuslar önerdi. Daha da üzerine çıkabilirdi ama satmayı düşünmediğimizi söyledik” dedi ve sonrasında kendi önerisini de anlattı...

ANLATACAK KELİME YOK

Bordo-mavililerin patronu “Monaco bize teklifi getirdiği zaman ‘Ben size 25 milyon avro nakit vereyim, bana bir Abdülkadir Ömür daha getirin’ dedim. Varsa getirin. Birbirlerine bakıyorlar... Çünkü yok... O kabiliyettte Avrupa’da o yaş grubunda tahmin ediyorum 10-15 oyuncu var. Ama Abdülkadir’de benim şu anda kelimelerle ifade edemeyeceğim, daha doğrusu doğru kelimeyi henüz bulamadığım iki üç tane daha artı var. Bırakın öyle bir yeteneği, o yeteneği ifade edebilecek kelime henüz ne Türkçede ne İngilizcede ne de Fransızcada mevcut. İnşallah bir gün o kelimelerin ne olduğunu bulabilirim. Onun için paranın ötesinde Abdülkadir’in yurt dışına gitmesi için önünde zamanı var” dedi.

CENK'İ GEÇMELİ

Ağaoğlu “Abdülkadir ve Yusuf için belirlediğiniz bir bonservis bedeli var mı?” sorusunu ise “Bu kulübü 10 milyon Trabzonlunun, 13-14 bin kongre üyesinin görev verdiği bir yönetimiz. Tek başıma şu kadar milyon avro diyemem. Ama gelen rakamların da gerçekçi olmadığını ifade edebiliyorum. Mbappé gibi adam için 210 milyon avro gibi rakam telaffuz ediliyorsa bir Mbappé 10 Abdülkadir değil, değil mi? Koy o zaman sahaya yanına da bir kişi ekle adam bir futbol takımının göstereceği performansı göstersin. Bu ülkeden 22 milyon avroya oyuncu gittiyse benim oyuncularım o rakamın üstündedir, çok basit. Onun üzerine çıkmak zorunda. Cenk’i gönderdik. Onun bir kere üzerine çıkması lazım” cevabını verdi.

BİR SENE DAHA GÖREVİ VAR

Ahmet Ağaoğlu, Yusuf Yazıcı’ya özel parantez açıp “Düzgün ve karakterli bir oyuncu. Örnek gösterilecek bir yapıda. Oyuncularımızı yurt dışına gönderdiğimiz zaman bizim marka temsilcimiz olacaklar. Şehri, Trabzonspor’u, ülkeyi ve ülke futbolunu temsil edecekler. Yusuf belirli bir ölçüde bu seviyeye ulaşmış bir oyuncumuz. Yusuf’un da bir sene daha bu jenerasyonun kaptanı olarak bir mesuliyeti var. Yurt dışına transferi söz konusuysa yaş olarak da Abdülkadir ve Uğurcan’dan bir adım daha önde diyebiliriz” ifadesini kullandı.

TEKLİFLER GERÇEK DIŞI

Trabzonspor Başkanı, Türkiye’nin ve kulüplerin içinde bulunduğu duruma Avrupalıların bakış açısının yanlış olduğunu belirterek tekliflerin gerçek dışı olduğunu belirtti. Bordo-mavililerin patronu “Oyuncularımızın gerçek piyasa değerini yansıttığına inanmıyorum. Sürekli olarak yapılmaya çalışılan şu, ülke futbolu krizde, Trabzonspor’un yüklü borcu söz konusu, nakde ihtiyacı var, hani olur ya batan geminin malları... Yok öyle değil, o borç benim sorunum ben ödeyeceğim sanane ondan. Bu emperyalist ülkelerin diğer ülkeler üzerinde oluşturduğu baskıya benziyor” dedi.

HEP BİR ÜSTÜNÜ BEKLEYECEĞİZ

Bordo-mavililerin patronu Ahmet Ağaoğlu “Camia hep bir üstünü bekleyecek. Biz de elimizden geleni yapacağız. Bizim 17 rakibimiz var ve hepsine saygı göstermek zorundayız. Bir takım rakiplerle geçmişe yönelik problemleriniz olabilir ama saha içindeki mücadele esastır. ‘Biz bu sene şampiyon olacağız’ diyemeyiz. Peki diğerleri ne olacak? Son derece prematüre, son derece yanlış bir cümle. Trabzonspor geçen sene olduğu gibi futbol adına kulübünün gerçekleri doğrultusunda, doğru olan şeyleri yaparak zirve mücadelesi veren bir takım olacak. 50. yılımda şampiyon olacağım, 51’de şampiyonum!.. Bu aynı zamanda rakiplerinize de saygısızlıktır” dedi.

AHMET CANBAZ HAYIRLI OLSUN

Trabzonpor’da transfer hareketliliği devam ediyor. Şu ana kadar dört oyuncuyu renklerine bağlayan bordo-mavililer bir gurbetçi daha alıyor. Werder Bremen’de forma giyen ve merkez orta sahada görev alan Ahmet Canbaz, bordo-mavili taraftarların “Ahmet Canbaz Trabzonspor’a hayırlı olsun” paylaşımlarını beğenerek transferi âdeta doğruladı. Yönetimin her konuda anlaşma sağladığı 21 yaşındaki oyuncuyu hafta içinde Türkiye’ye getirmesi bekleniyor.