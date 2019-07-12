Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalyan temsilcisi, Ömer Toprak için kulübü Borussia Dortmund ile görüşmelere başladı. Sassoulo’nun 29 yaşındaki futbolcunun yanı sıra bir diğer Dortmundlu Jeremy Toljan için de devrede olduğu belirtildi. Ruhr ekibinin kadro yapılanmasında kendine yer bulamayan ve gözden çıkarılan 29 yaşındaki oyuncunun da İtalya’da oynamaya sıcak baktığı öğrenildi. Ömer Toprak, 2017 yılında 12 milyon avro bonservis ücretiyle Bayer Leverkusen’den Borussia Dortmund’a transfer olmuştu. Tecrübeli savunmacı geride kalan iki sezonda sarı-siyahlı formayla 50 resmî maçta görev yaptı. Ömer, ay yıldızlı formasıyla ise 27 maçta iki gol attı.