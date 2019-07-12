Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de bazı futbolcular, Bıçkıyanı Köyü'nde bulunan camide Cuma Namazı'na gitti. Sarı-lacivertli taraftarlar, cami çıkışında futbolculara yoğun ilgi gösterdi.

Taraftarlar, Emre Belözoğlu, Sadık Çiftpınar, Altay Bayındır, Vedat Muric ve genç oyuncularla bol bol fotoğraf çektirip, forma imzalattı.