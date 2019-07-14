Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, kadınlar 45 kiloda Nazmiye Muratlı'nın 116 kiloluk kaldırışıyla ikinci olarak gümüş madalya aldığı belirtildi. Organizasyonda 118 kiloluk kaldırışıyla Çinli Lingling Guo dünya şampiyonu olurken Nijerya'dan Latifat Tijani üçüncü sırada yer aldı.