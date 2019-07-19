Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

SEEFELD

Avusturya’nın Tirol bölgesindeki Seefeld kasabasında yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray’da yeni transfer Jimmy Durmaz, açıklamalarda bulundu. Galatasaray’a gelmekten dolayı çok mutlu olduğu olduğunu belirten Durmaz “Bu büyük ailenin bir parçası olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Galatasaray forması giymek benim için çok büyük bir onur” dedi. Galatasaray’a transfer olarak çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen Türk asıllı İsveçli oyuncu “Teklif aldığımda çok heyecanlandım, çok mutlu oldum. Hemen kabul ettim. Rüyalarım gerçek oldu. Böyle büyük bir geçmişi ve başarıları olan takımda forma giymek gurur verici” ifadelerini kullandı.

Harika bir ekibiz

Takımda hem eski oyuncuların hem de yeni transferlerin çok kaliteli olduğunu söyleyen Jimmy Durmaz “Harika bir ekibiz. Son iki sezonu şampiyon bitirmiş, yeni takviyeler yapmış bir takımımız var. Ama ben rekabete hazırım. Çok çalışarak formayı alacağım. Bu sezon da şampiyon Galatasaray olacak” dedi. “Hazır olmasaydım bu teklifi kabul etmezdim” ifadelerini kullanan yıldız oyuncu “Sadece kanatlarda değil orta sahada da oynayabiliyorum. Hoca’m nerede görev verirse yaparım” dedi. Bütün oyuncuların Şampiyonlar Ligi heyecanını yaşadığını da sözlerine ekleyen Jimmy “Orası başka bir arena. Başarılı olmak için çok çalışacağız” diye konuştu.

Seri resmen Aslan

Önceki gün İstanbul'a gelen Jean Michael Seri resmen Galatasaraylı oldu. Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamaya göre, Fulham'a 1.5 milyon avro kiralama bedeli ödenecek. Cimbom, Seri'nin bonservisini almak isterse İngiliz kulübüne 18 milyon avro ödeme yapacak. Yıldız oyuncunun Galatasaray'dan alacağı yıllık ücret ise 2,8 milyon avro.

Okan'a 15 milyon lira!

Galatasaray, Bursaspor ile yollarını ayıran Okan Kocuk'u kadrosuna kattığını açıkladı. Dört yıllık sözleşme imzalanan 23 yaşındaki oyuncuya bu sezon 2,5 milyon lira, gelecek sezon 2,7 milyon lira, 2021-22'de 3,2, son sezonunda ise 3,7 milyon lira ödenecek. Sarı-kırmızılılar imza parası olarak da Kocuk'a 3 milyon lira verdi.