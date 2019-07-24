Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını Bolu’da sürdüren Samsunspor’un tecrübeli eldiveni Ahmet Altın, kırmızı-beyazlı ekibin Medya Direktörü Murat Sandıkçı’nın hazırlayıp sunduğu Bire1 programının konuğu oldu. Ahmet Altın, yeni sezona en iyi şekilde hazırlanmaya çalıştıklarını söyleyerek açıklamalarda bulundu. Kampı değerlendiren Ahmet Altın, “Çok iyi bir kamp ortamımız var. Yeni sezon için en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Yeni gelen hocalarımız ve arkadaşlarımız var. Biz onlara onlar da bize alışmaya çalışıyor. Tek hedefimiz yeni sezona en iyi şekilde hazırlanmak. Sezon başı hazırlıkları her zaman ağır geçer. Çünkü sezon bittikten sonra tatile ayrılıyorsun. Sezona hazırlanmak için ekstra bir çaba gösteriyorsun. Yorucu geçiyor ama bu hepimizin iyiliği için.” diye konuştu.



'BU SEZON BORCUMUZU ÖDEYECEĞİZ'



Şampiyon olmak istediklerini belirten file bekçisi Altın, “Geçen seneki borcumuzu bu sene ödemek zorundayız. İnşallah bu borcumuzu bu camiaya ödeyeceğiz. Kaleciler olarak hepiniz en iyi şekilde yeni sezon için hazırlanıyoruz. Yeni kaleci antrenörümüz İsmail Aydoğdu ile birlikte çalışmalarımız çok iyi geçiyor. Tabi ki herkes oynamak istiyor ama bunun kararını veren hocalarımız olacak. Biz sadece en iyi şekilde hazırlanıp kararı hocaya bırakacağız. Bu sene tek hedefimiz olduğundan dolayı bireysel olarak herkes oynamak isteyecek. Ama önemli olan takımın durumu. Tek hedefimiz şampiyonluk. Bunun için biz yardımcı olacağız ve diğer arkadaşlarımız da faydalı olacak. Bunu benimle veya başkasıyla olmuş çok önemi yok. Taraftara, camiaya ve bu şehre geçen yıldan bir borcumuz var. Geçen yıl bizi inanılmaz bir şeklide desteklediler. Bizde geçen yıl şampiyon olmayı çok istedik ama olmadı. Bu sene taraftarımızın desteği ile birlikte şampiyon olmak istiyoruz ve olacağımıza da eminiz.” şeklinde konuştu. Yeni saç stilini takım arkadaşlarının beğendiğini ifade eden Ahmet Altın, şunları söyledi:



“İlk kez yaptım böyle bir şey. Kampta olduğumuzdan dolayı biraz modelin dışına çıktı. Saçlar biraz uzadı ve rengi de değişti. Saçımı değiştirmek spontane gelişen bir şeydi. Değiştirmek istedim. Bazı insanlardan güzel geri dönüşler oldu. Bazıları da beğenmemiş olabilir. Bu benim kendi tercihim. Takım arkadaşlarım da genel olarak beğendi.”