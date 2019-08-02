Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Yeni Malatyaspor, deplasmanda Olimpija Ljubljana'yı 1-0 mağlup ederek adını 2. tura yazdırdı. Maç sonrasında açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor teknik direktörü Sergen Yalçın, tribünlerden kalecilei Fabien Fornelle'e ırkçı saldırıda bulunulduğunu açıkladı. Yalçın, Farnolle'ün soyunma odasında gözyaşlarına hakim olamadığını söyledi.

Öte yandan maçın hakemi Filip Glova'yı da eleştiren Yalçın, "Hakem arkadaş da iğrenç maç yönetti. Bu hakemle de maç yönetmek başarı yani." şeklinde konuştu.

Fransız kaleci ise maç sonrasında konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Maç içinde olabilecek olaylara karşı her futbolcu hazırlıklıdır. Ben de öyleyim. Futbolda baskı her zaman olacaktır. Ancak maçtan sonra utanç duyulacak hareketler vardı. Onun için bu tarz hareketleri kınıyoruz. Belki bu ülkeye mal etmemek gerekiyor ama bunu yapan insanların utanması gerekiyor. Çünkü biz buraya futbol oynamaya geliyoruz, insanlara bir şölen sunuyoruz. Beyaz ya da Afrikalı ayırımı yapmak çok kötü bir şey. Utanç duyulması gereken bir şey."

Yeni Malatyaspor Slovenya'dan turla dönüyor

Başkent Ljubljana'daki Stozice Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yalçın, "Tur atladığımız için çok mutluyuz. Tarihimizde ilk defa böyle bir kupaya katılıyoruz. Bizim için de çok ciddi bir tecrübe oldu." diye konuştu.

Maçın son bölümünde golü bulmak için risk aldıklarını anlatan Yalçın, "İyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Rakibimiz 10 kişi kaldıktan sonra oyun tek taraflı oldu. Organize bir şekilde oynadık. Pozisyonlar bulduk. Elenebilirdik de. Oyunun son bölümünde risk aldık. Kazanmak için oyuna üç hücum oyuncusu aldım. Oyuncularıma verdikleri mücadele için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.