Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ta iki şampiyonluk yaşayan, Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıkarak tarih yazan Şenol Güneş yeni sezon öncesi değerlendirmeler yaptı. Demirören Haber Ajansına (DHA) konuşan tecrübeli teknik adam eski kulübünün hedef çıtasıyla ilgili olarak “Beşiktaş (göreve ilk geldiğimde de söylemiştim) her büyük takımda olduğu gibi şampiyonluk yarışının doğal adayıdır. İsimleri yeter” dedi. Yerine getirilen Abdullah Avcı’yı da değerlendiren Güneş “Abdullah Avcı ile ligde Beşiktaş’la yarışırken rakip olduk. Ligde son yıllarda çok başarılı bir antrenör, başarılarını kimse inkâr edemez. Karakter olarak da Beşiktaş’a uygun olduğunu ve yabancılık çekmeyeceğini düşünüyorum. Efendi, saygıdeğer ve işini çok seven birisi. Başarılı olacağını düşünüyorum ve başarılı olmasını da bekliyorum” diye konuştu.

Bir yanlışlık var

Kulüplerin başarılarının ekonomileriyle doğru orantılı olduğunu da ifade eden Şenol Hoca “Kulüpte başarı, aslında ekonomik dengeler olacaktır. Bunu yaşadığım için söylüyorum. Geldiğim ilk gün de bu mesele vardı, bugün de aynı problem var. Kulüplerin bir bütçesi olur ve ona göre harcarsınız. Avrupa’daki birinci madde; hiçbir oyuncu ve hiçbir hoca anlaşmanın gereğinden çıkamaz. Bizde ise anlaşmaya hiç uyulmaz. Bu düzeltilmeden futbolun özünü konuşamayız. Yaptığımız işte bir yanlışlık var. Bunu yönetici de hoca da personel de biliyor. Bu çözülmeden olmaz. Ekonomik dengeler, yarışı etkiler. Ödeme problemi az olanların daha başarılı olacağını düşünüyorum, ancak kadroları iyiyse tabii. Bir kulüp iyi oyuncuları alsa bile ödeme yapamazsa problemler yaşar” ifadesini kullandı.

Yeni hoca bir süre dayanır

Şenol Güneş bir kulübün ekonomik kriz yaşamasıyla ilgili “Verilen sözler tutulmadığında bu bazen dışarıya yansıyor bazen de yansımıyor. Takımın bir kısmına veriliyor, bir kısmına verilmiyor, bir kısmı ihtarname çekip alıyor. Bu, huzur kaçırıyor. Hoca eğer yeniyse bir süre dayanıyor. Sonra hocanın da, yöneticinin de, oyuncunun da fonksiyonu kalmıyor. Sapla saman karışıyor” dedi.

Ben gitmedim mecbur bırakıldım

Antrenörlük kariyerini yorumlayan Şenol Güneş “Bu işe yeni başlasam Avrupa’ya gidip başarılı olurum diye düşünüyorum ama işin sonuna geldik. Çalıştığım ve yaptığım iş itibarıyla hep bir kulüpte kalma imkânım oldu, o da en çok Trabzonspor’du. Ben Trabzonspor’dan dışarıya pek gitmedim. Gitmek zorunda kaldım. Trabzonspor’dan ayrılışım hep öyle oldu, ben ‘kendim buradan gideyim’ demedim. Oyuncuyken de ben Trabzonspor’dan ayrılmadım. Antrenörken ayrılmak zorundasınız çünkü tek adamsınız ve başarısız olarak göründüğünüzde sizi istemediklerinde gideceksiniz. Öyle ayrılıklarım oldu” dedi.

Sol stoper ve sol bek az

Ay-yıldızlı ekipteki kadro yapılanmasını da değerlendiren Şenol Güneş önemli tespitler yaptı: Kaleci sayımız çok fazla, bu yüzden en iyi olanları seçmeye çalışıyoruz. Mesela sol bekte ve sol stoperde sayıca az oyuncularımız var. Stoperde iyi arkadaşlarımız var ama sol ayaklı bir stoperimiz yok. Hâlen sol bekte ideal manada sayısal bir fazlalığımız da yok. Sol ayaklı bir sol stoper ve sol bek eksiğimizi gidermek için genç takımlarla ve kulüplerle diyalog kurarak şimdiden tohumunu atmalıyız. Üretimi biraz planlayarak yapmamız lazım, şansa bırakmamak gerekiyor.