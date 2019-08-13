Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Canlı Anlatım

1'Maç başladı

4' Başakşehir için şans anı! Guilherme'nin ceza alanı dışından şutunda top üst direkten döndü.

7' Visca'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda kimsenin vuramadığı top ceza alanı sol çaprazındaki Robinho'da kaldı. Brezilyalı'nın vuruşunda top az farkla dışarı gitti.

10' Başakşehir gole yaklaştı! Elia'nın pasında savunma arkasına sarkan Visca'nın vuruşunda kaleciden dönen topu Crivelli kafayla tamamladı ancak top kaleyi bulmadı.

15' Yine gole yaklaşıyoruz! Caiçara'nın sağdan ortasında Crivelli'nin ön direkte topukla vuruşunda kaleci Jose Sa golü önledi!

21' Elabdelaoui'nin pasında Velbuena ceza alanı içinde sağ çaprazdan vurdu, top auta gitti.

23' Clichy'nin soldan kullandığı köşe vuruşunda top ters kanattan dışarı gitti.

25' Visca'nın ceza alanına gönderdiği serbest vuruşta kafayı Semedo vurdu. Korner

26' Clichy soldan köşe vuruşu kullandı. Ön direkte Elabdelaoui topu karşıladı.

35' Başakşehir inanılmaz bir fırsat kaçırdı! Elia'nın müthiş pasında ceza alanında boş kalan Visca tek pasla içeri çevirdi, Robinho arka direkte boş durumda vurdu, kaleci topu çizgiden çıkardı. Çok önemli bir fırsattı

36' Orta alanda Semedo'ya faul yapan Azubuike sarı kart gördü Sarı Kart - Okechukwu Azubuike

41' Elia'nın sürüklediği atak sonrası Visca ceza alanı önünde topu alacakken Bouchalakis tehlikeyi önledi.

50' Olympiakos gole yaklaştı! Ceza alanında topla buluşan Valbuena'nın vuruşunda top direğin yanından dışarı gitti.

46' Başakşehir'de Robinho'nun yerine Arda Turan oyunda

55' GOL! Valbuena'nın sağdan ortasında ön direkte kafa vuruşunu Mert çıkardı, arka direkte boşta kalan topu Semedo ağlara gönderdi.

59' Arda Turan'a orta alanda faul yapan Semedo sarı kart gördü

62' Olympiakos hızlı atağında faul yapan Clichy sarı kart gördü Sarı Kart - Gaël Clichy

63' Clichy'nin soldan ortasında Crivelli'nin vuramadığı topa arka direkte Visca gelişine vurdu, kaleci çıkardı.



66' Caiçara'nın ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Jose Sa yine gole izin vermedi



67' Visca soldan köşe vuruşu kullandı, Jose Sa boşa çıktı ancak topa dokunamadık.



68' Olympiakos Podence kenara geldi, Randjelovic oyunda Daniel Podence - Lazar Randjelovic

70' Randjelovic'in ara pasında Masouras'ın vuruşuyla top ağlara gitti ancak ofsayt bayrağı havada. Gol geçersiz

71' Demba Ba'ya sert bir faul yapan Elabdellaoui sarı kart gördü Sarı Kart - Omar Elabdellaoui

78' Olympiakos penaltı kazandı. Valbuena penaltıda topu ağlarımıza gönderiyor. 2-0

İşte ilk 11'ler

Başakşehir: Mert, Caiçara, Vieira, Ponck, Clichy, Visca, Attamah, Azubuike, Elia, Crivelli, Robinho

Olympiakos: Sa, Elabdellaoui, Meriah, Semedo, Tsimikas, Bouchalakis, Guilherme, Masouras, Valbuena, Podence, Guerrero