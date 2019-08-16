Denizlispor, Süper Lig’in açılış karşılaşmasında Galatasaray’ı konuk edecek. Atatürk Stadı’nda 20.30’da başlayacak maçı Abdulkadir Bitigen yönetecek. İki ekip ligde en son Denizlispor'un küme düştüğü 2009-2010 sezonunda karşılaşırken, son maçı Galatasaray 2-1 kazandı.
Ligde şimdiye kadar iki takım arasında oynanan 38 maçın 25'ini Galatasaray kazanırken, Denizlispor ise 5 maçtan galip ayrıldı. 8 karşılaşmada ise ise eşitlik bozulmadı. Galatasaray’ın attığı 72 gole, Denizlispor 33 golle karşılık verdi.
Denizlispor, Galatasaray ile 39. randevuya çıkacak
16.08.2019 - 09:49 | Son Güncelleme: 16.08.2019 - 09:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray, ligin yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor ile 9 yıl aradan sonra 39. randevuya çıkacak.
Denizlispor, Süper Lig’in açılış karşılaşmasında Galatasaray’ı konuk edecek. Atatürk Stadı’nda 20.30’da başlayacak maçı Abdulkadir Bitigen yönetecek. İki ekip ligde en son Denizlispor'un küme düştüğü 2009-2010 sezonunda karşılaşırken, son maçı Galatasaray 2-1 kazandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Denizlispor,Galatasaray,randevu,
644056 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/644056.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
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Alanyaspor
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Ankaragücü
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3
Antalyaspor
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4
Beşiktaş
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5
Denizlispor
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6
Fenerbahçe
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0
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0
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7
Galatasaray
0
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0
0
0
0
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0
8
Gazişehir Gaziantep
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0
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0
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9
Gençlerbirliği
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0
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10
Göztepe
0
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0
0
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0
0
11
Kasımpaşa
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Kayserispor
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Konyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Çaykur Rizespor
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Sivasspor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Trabzonspor
0
0
0
0
0
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0
0
17
Malatyaspor
0
0
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0
0
0
18
Başakşehir
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0
0
0
0
1. Hafta Maçları
16.8.2019
Yukatel Denizlispor - Galatasaray
17.8.2019
Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor
17.8.2019
Sivasspor - Beşiktaş
17.8.2019
İstikbal Mobilya Kayserispor - Alanyaspor
18.8.2019
Konyaspor - Mke Ankaragücü
18.8.2019
Göztepe - Antalyaspor
18.8.2019
Kasımpaşa - Trabzonspor
18.8.2019
Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir Fk
19.8.2019
Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Adana Demirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Adanaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Akhisar Bld.Spor
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Altay
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Altınordu
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Erzurum BB
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Balıkesirspor
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0
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0
0
0
0
0
8
Boluspor
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0
0
0
0
0
9
Bursaspor
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0
0
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0
10
Eskişehirspor
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0
0
0
0
0
0
0
11
Fatih Karagümrük
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Giresunspor
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Hatayspor
0
0
0
0
0
0
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0
14
Keçiörengücü
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0
0
0
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0
15
Menemen Belediyespor
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0
0
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16
Osmanlıspor
0
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0
0
0
0
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0
17
Ümraniye
0
0
0
0
0
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0
0
18
İstanbulspor
0
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0
0
0
0
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