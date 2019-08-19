Trabzonspor, Süper Lig'in ilk haftasında İstanbul'da Kasımpaşa'nın konuğu oldu. Mücadelenin 80. dakikasında kulübeye doğru havadan yönelen topu eliyle yakalamak isteyen Trabzsonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, bir an dengesini kaybetti ve kendini yerde buldu.
Karaman, topu kontrol etmek isterken yere düştü
19.08.2019 - 00:16 | Son Güncelleme: 19.08.2019 - 00:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzsonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Kasımpaşa maçında kenara gelen topu yakalamak isterken dengesini kaybetti ve kendini yerde buldu.
Trabzonspor, Süper Lig'in ilk haftasında İstanbul'da Kasımpaşa'nın konuğu oldu. Mücadelenin 80. dakikasında kulübeye doğru havadan yönelen topu eliyle yakalamak isteyen Trabzsonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, bir an dengesini kaybetti ve kendini yerde buldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ünal Karaman,Trabzonspor,düştü,
644622 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/644622.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Sivasspor
1
1
0
0
3
0
3
3
2
Denizlispor
1
1
0
0
2
0
2
3
3
Alanyaspor
1
1
0
0
1
0
1
3
4
Çaykur Rizespor
1
1
0
0
1
0
1
3
5
Ankaragücü
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Antalyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Fenerbahçe
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Gazişehir Gaziantep
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Göztepe
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Başakşehir
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Kasımpaşa
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Konyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Trabzonspor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Malatyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Gençlerbirliği
1
0
0
1
0
1
-1
0
16
Kayserispor
1
0
0
1
0
1
-1
0
17
Galatasaray
1
0
0
1
0
2
-2
0
18
Beşiktaş
1
0
0
1
0
3
-3
0
1. Hafta Maçları
16.8.2019
Yukatel Denizlispor 2 - 0 Galatasaray
17.8.2019
Gençlerbirliği 0 - 1 Çaykur Rizespor
17.8.2019
Sivasspor 3 - 0 Beşiktaş
17.8.2019
İstikbal Mobilya Kayserispor 0 - 1 Alanyaspor
18.8.2019
Konyaspor 0 - 0 Mke Ankaragücü
18.8.2019
Göztepe 0 - 1 Antalyaspor
18.8.2019
Kasımpaşa 1 - 1 Trabzonspor
18.8.2019
Yeni Malatyaspor 3 - 0 Medipol Başakşehir Fk
19.8.2019
Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Fatih Karagümrük
1
1
0
0
3
1
2
3
2
Adana Demirspor
1
1
0
0
2
0
2
3
3
Menemen Belediyespor
1
1
0
0
2
0
2
3
4
Osmanlıspor
1
1
0
0
2
1
1
3
5
Adanaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Akhisar Bld.Spor
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Altay
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Altınordu
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Erzurum BB
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Hatayspor
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Keçiörengücü
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Ümraniye
0
0
0
0
0
0
0
0
13
İstanbulspor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Boluspor
1
0
0
1
1
2
-1
0
15
Bursaspor
1
0
0
1
1
3
-2
0
16
Balıkesirspor
1
0
0
1
0
2
-2
0
17
Giresunspor
1
0
0
1
0
2
-2
0
18
Eskişehirspor
0
0
0
0
0
0
0
-6