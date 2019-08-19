Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Yanal, ''Fenerbahçe bugün istediği oyunu rakibe kabul ettirmek için coşkuluydu. Biz zorluklarımızı biliyoruz. Fenerbahçe'nin beklentisi olan sonucu da iyi biliyoruz ve bunu yönetmek için hepimiz bütün enerjimizle çalışıyoruz. Rakibin sorunları olduğunu da biliyorduk. Daha çabuk teslim almak adına oyuna hızlı başladık ve istediğimiz sonucu da hızlı aldık. Bir bölümde tutuktuk, oyunun temposunu daha da artırabilirdik. Oyuncularımız maçı kazanma arzusuyla istediğimiz skoru elde ederek sezona iyi bir başlangıç yapmış olduk'' dedi.

''VOLKAN'IN DURUMUNU BİRKAÇ GÜN İÇİNDE DAHA DA NETLEŞTİRECEĞİZ''

Ersun Yanal, Volkan Demirel'in durumu ile ilgili gelen bir soruya şu şekilde cevap verdi: ''Yönetimle tartıştığımız ve birlikte karar vermek üzere olduğumuz bir süreç yaşıyoruz. Bu süreci birkaç gün içinde daha da netleştireceğiz. Bu konudaki işleyiş devam ediyor. Biz şu anda bu takımda daha yüksek becerileri nasıl yaparız ona bakıyoruz. Birlikte oynamayı seven tecrübeli oyuncularımız var. Biz performansımızı nasıl artırırız ona bakıyoruz. Birkaç gün içinde bazı şeyler netleşecektir, o zaman zaten açıklarız.''

''ZORLUKLARLA ÇARPIŞACAĞIMIZ UZUN BİR MARATONA ÇIKTIK''

Lider oyuncuların en büyük özelliğinin karakterleri biliyor olmaları olduğunu ifade eden Ersun Yanal, ''Oyunun gidişatına göre belirlenen stratejiyi uygulama ve dayanabilme özellikleri var. Bugün de gördük. Bu daha başlangıç. Şampiyonluk konusunda zorlukları biliyoruz ve bunun için deneyimliyiz. Bu zorluklarla çarpışacağımız uzun bir maratona çıktık. Bu maratonu göğüsleyebilecek bir camiayız. Bunu daha önce 28 kez yapan ve 29'uncu kez yapacak olan beceriye sahip bir takımız. Bunun için de gönül verdik ve bunu yapacağız. Biz oyunun boyunu uzatmak istemiyoruz. Oyundan kopuş, disiplinsizlik ya da ritmi kaybetmek bize bu sonuçları getirecek. Bunu yapmamak için çalışıyoruz. Bunların olması doğal. Ben de o pozisyonlardan mutlu değilim. Bu disiplini artırmak istiyorum. Bugün yüzde 80 top bizdeydi, yüzde 95 pas becerisi yaptık. Buna uygun oyuncu karakterlerimiz var. Takımların sizi zorlaması, rakip kim olursa olsun ciddiyetle oynamanız önemli. Önümüzde çok uzun bir süreç var, ayaklarımız yere basıyor, ne yaptığımızı biliyoruz'' diye konuştu.

''HER STRATEJİYE GÖRE OYNAYACAK BİR TAKIM OLUŞTURMALIYIZ''

Her oyunu oynayabilecek becerilerde oyunculara sahip olduklarını ifade eden Ersun Yanal, ''Rakibi önde tutup pasla geçebilecek bir oyunu oynayabilecek bir takımız. Çeşitliliği sağladığımız zaman iyi bir takım oluyoruz. Bütün oyuncularımızı kullanacağız. Bugün kullanmadık ama daha önceki maçlarda çok kullandık. Bugün oyun stratejisinde Sadık yoktu, yarın Serdar olacak. Serdar'ın ufak bir problemi kaldı. Yarın röntgen çekilecek, kaynama tamamlandıysa yarın başlayacak. Zanka'nın özelliklerini biliyorduk. Topun bizde kalmasında önemli rol oynadı. Her stratejiye göre oynayacak bir takım oluşturmalıyız. Rakiplerimize göre planlarımızı yapmalıyız. Şampiyonluk yolunda bu şartları oluşturmak istiyoruz. Bugün istediğimiz plan ve şartlar gerçekleşti'' şeklinde konuştu.

''TARAFTARIMIZ VE CAMİAMIZIN BİRLİKTELİĞİ ŞAMPİYONLUĞUN OMUZ OMUZA ALINMASI EN BÜYÜK GÜÇTÜR''

Ersun Yanal, taraftarlar ile ilgili olarak ise ''Taraftarımız ve camiamızın birlikteliği şampiyonluğun omuz omuza alınması en büyük güçtür. Biz onların desteğine hep güveniyoruz. Takımını seven ve burada olmaktan mutluluk duyan bir grupla çalışıyoruz. Bunlardan birisi Alper. Belki de futbol tarihinde ilk kez yapılan bir fedakarlıkla takımda kalmak istedi. Burada ayakta kalarak tekrar eski günlerine dönmek istediğini söyledi. Başkanımız ve Alper bugün açıklamalar yaptı. Taraftarımızın bizi desteklemesiyle, bu yürüdüğümüz hedefe onlarla daha hızlı koşacağız'' ifadelerini kullandı.