Beşiktaş'a geçtiğimiz sezon devre arasında gelen ancak gösterdiği performans sonrasında kadroya girmekte zorlanan Fransız savunmacı Nicolas Isimat Mirin'in Fransa'nın Toulouse takımına kiralık olarak transfer olduğunu açıkladı. Dün Fransa'ya giden ve Toulouse için sağlık kontrolünden geçen Mirin, kontrollerin ardından yeni takımına imza attı. Toulouse, bu transferde satın alma opsiyonuna da sahip oldu.
Beşiktaş, Mirin'in transferini açıkladı
21.08.2019 - 10:43 | Son Güncelleme: 21.08.2019 - 10:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş, Fransız savunma oyuncusu Nicolas Isimat Mirin'in Toulouse'a kiralık olarak transfer olduğunu açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Beşiktaş,Mirin,transfer,
645179 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/645179.aspx
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Kayserispor
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Galatasaray
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1
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2
-2
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Beşiktaş
1
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0
1
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Başakşehir
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1
2
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2
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1
2
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Menemen Belediyespor
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