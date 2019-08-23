Galatasaray-Mehmet Topal flörtünde sıcak gelişmeler var. Teknik heyet, hem stoper hem de orta sahada görev yaptığı için tecrübeli oyuncunun transferine olumlu bakıyor. Ancak yönetimin belirlediği mali kriterler var. Fatih hoca ile görüşen yöneticiler, Selçuk İnan’a verilen ücretin aynısını Topal’a teklif etme kararı aldı. Bu da 4 milyon TL anlamına geliyor. Eğer Topal bu rakamı kabul ederse yani Galatasaray’ın tecrübeli kaptanı ile aynı ücrete oynamak isterse, Aslan olacak.
Mehmet Topal için Selçuk İnan tarifesi! 4 milyon karşılığı...
23.08.2019 - 12:36 | Son Güncelleme: 23.08.2019 - 12:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray-Mehmet Topal flörtünde sıcak gelişme... Sarı Kırmızılı ekip, Selçuk İnan’a verilen ücretin aynısını Mehmet Topal’a teklif etme kararı aldı.
Kaynak: Hürriyet
Etiketler : mehmet topal,selçuk inan,milyon,
645710 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/645710.aspx
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Fenerbahçe
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2
Sivasspor
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0
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3
3
Malatyaspor
1
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0
0
3
0
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3
4
Denizlispor
1
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2
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3
5
Alanyaspor
1
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3
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Antalyaspor
1
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1
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1
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Çaykur Rizespor
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0
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1
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Trabzonspor
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0
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9
Kasımpaşa
1
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1
0
1
1
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10
Ankaragücü
1
0
1
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0
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0
1
11
Konyaspor
1
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1
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0
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1
12
Gençlerbirliği
1
0
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1
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1
-1
0
13
Göztepe
1
0
0
1
0
1
-1
0
14
Kayserispor
1
0
0
1
0
1
-1
0
15
Galatasaray
1
0
0
1
0
2
-2
0
16
Beşiktaş
1
0
0
1
0
3
-3
0
17
Başakşehir
1
0
0
1
0
3
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18
Gazişehir
1
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0
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Beşiktaş - Göztepe
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Mke Ankaragücü - İstikbal Mobilya Kayserispor
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Medipol Başakşehir Fk - Fenerbahçe
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Antalyaspor - Yukatel Denizlispor
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Galatasaray - Konyaspor
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S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Fatih Karagümrük
1
1
0
0
3
1
2
3
2
Ümraniye
1
1
0
0
3
1
2
3
3
Adana Demirspor
1
1
0
0
2
0
2
3
4
Menemen Belediyespor
1
1
0
0
2
0
2
3
5
Osmanlıspor
1
1
0
0
2
1
1
3
6
Akhisar Bld.Spor
1
1
0
0
1
0
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3
7
Hatayspor
1
1
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3
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İstanbulspor
1
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2
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9
Erzurum BB
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2
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Keçiörengücü
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1
0
1
1
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1
11
Boluspor
1
0
0
1
1
2
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0
12
Adanaspor
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0
0
1
0
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13
Altınordu
1
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0
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0
1
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14
Altay
1
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3
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15
Bursaspor
1
0
0
1
1
3
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16
Balıkesirspor
1
0
0
1
0
2
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0
17
Giresunspor
1
0
0
1
0
2
-2
0
18
Eskişehirspor
1
0
1
0
1
1
0
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