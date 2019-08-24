Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Geçen hafta ligin ilk maçında Sivasspor'a 3-0 mağlup olan Beşiktaş, bu sezon ilk defa seyircisinin önüne çıktığı maçta Göztepe’yi topa tuttu: 3-0. Siyah-beyazlılar taraftarlarının müthiş desteğiyle karşılaşmaya hızlı başladı. Henüz 6. dakikada Güven Yalçın'ın 25 metre uzaktan gönderdiği füze üst direkte patladı. Beşiktaş'ın bu baskısı 10 dakika sürdü. İleri uçta Serdar, Yasin, Eren ve Deniz gibi etkili forvetleri bulunan Göztepe oyunu dengeledikten sonra rakip yarı sahada tehlikeli oluyordu. İlk yarının sonuna doğru tribünler homurdanmaya başlarken yeniden baskısını artıran Beşiktaş'ta Oğuzhan uzaklardan kaleyi yokladı, o da Güven gibi topu üst direğe nişanladı. Devrenin uzatma anlarında Caner soldan "Al da at dercesine" bir pas çıkardı ve Güven'e dokunmak kaldı: 1-0.

Tribünler coştu

İkinci yarıya moralli başlayan Beşiktaş, ilk 10 dakikada Göztepe'yi neredeyse ceza sahasına hapsetti. Sahneye çıkan isim yine Caner'di. Tecrübeli futbolcu soldan çok etkili bir orta kesti. Kalabalıkta kimseye değmeyen top kaleci Beto'yu şaşırttı ve direkt olarak ağlarla buluştu: 2-0. Hemen ardından bu defa Ljajic tamamen kendi çabasıyla topu ceza sahasına getirdi ve çektiği şutla Vodafone Park tribünlerini iyice coşturdu: 3-0. Abdullah Avcı fark üçe çıkınca yeni transfer N'Koudou'yu sahaya sürdü. Lens 78. dakikada aşırtma vuruşla golü bulmaya çalıştı ancak Beto son anda yaptığı müdahale ile golü önledi. Kalan dakikalarda skor değişmedi ve Beşiktaş geçen haftaki 3-0'lık mağlubiyeti aynı skorlu galibiyetle telafi ederek taraftarıyla barışmış oldu...

Ne de olsa fişek!

Göztepe karşısında Beşiktaş ilk yarıda beklenen futbolu sergiliyemezken fişek lakaplı Caner Erkin'in devreye girmesiyle galibiyetin kilidi açıldı. Tecrübeli futbolcu ilk golde 'Al da at' dercesine bir pas çıkarırken, ikinci yarının da başında farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. Tarftarların maç sonu bağrına bastığı Caner Erkin, tribünlere de üçlü çektirdi.

12 kişi oynadık!

Vodafone Park'ta Beşiktaş'ın başında ilk maçına çıkan Abdullah Avcı, karşılaşma sonrası taraftarlara övgüler yağdırdı. Tecrübeli çalıştırıcı, "İlk defa Dolmabahçe'de ev sahibi olarak çıktım ve 12 kişi oynadık. Haftaya cumartesi akşamı bu güzel desteklerini yine bekliyoruz. Yeni bir dizayn yapıyoruz ve onlara ihtiyacımız var" dedi. Oyun hakkında ise çok iyi bir futbol ortaya koymadıklarını söyleyen Avcı, "Bugün taraftar bizi itti. Oyunun sadece bazı bölümlerinden memnunum. Bu oyunu geliştireceğiz. En çok beklerimiz topla buluştu. Üçüncü bölgede daha da etkili olmalıyız" diye konuştu. Zeminden şikayet eden Avcı, "Umarım millî aradan sonra düzelecektir" dedi.