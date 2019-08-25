Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu karşılaşmasında A Millî Takım, Finlandiya’yı 3-2 mağlup ederek 2’de 2 yaptı. İlk seti 26-24 önde bitiren Sultanlar ikinci setin başında file önünde problem yaşayınca Guidetti, pasör değişikliği yaparak Cansu’nun yerine oyuna Naz’ı aldı. Ay-yıldızlı ekip bu seti 25-15 alarak skoru 2-0’a taşıdı. Milli takım, üçüncü sete hücum-savunma dengesini bir türlü oturtamayınca Finlandiya 25-20 ile setleri 2-1’e getirdi. Dördüncü seti de 25-21 kaybeden Sultanlar beklenmedik bir şekilde Finlandiya’yı maça ortak etti: 2-2. Final setinde Naz’ın yönlendirdiği hücumlarda sayılar üreten millî takım, seti 15-10 kazanarak maçtan 3-2 galibiyetle ayrıldı. Millî takım şampiyonadaki üçüncü maçında yarın 19.30’da Bulgaristan ile karşılaşacak.



İlk maçında Sırbistan’a 3-0 mağlup olan Finlandiya’yı set vermeden yenmesi beklenen Sultanlar, zorlanarak da olsa kazanmayı bildi. Grubun diğer maçında Yunanistan, Fransa’yı 3-0 mağlup etti.