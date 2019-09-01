Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NTV'de konuşan Rıdvan Dilmen, ''86 doğumlu bir oyuncudan bahsediyoruz. Galatasaray herhalde 3 yıllık bir kontrat yapar. 36 yaşından sonra bonservisi olur mu bilmem. Önümüzdeki yıl başarılı olup tekrar bir kulübe giderse mutlaka anlaşmanın içinde detayları vardır onun.'' sözleriyle konuşmasına başladı.

''SONUÇTA FALCAO'YU ALIYORSUNUZ''

Falcao'nun geçen sezon iyi bir gol ortalaması tutturduğunun altını çizen Dilmen, ''Kulübün, taraftarın ve takımın enerjisini yükseltir. Geçtiğimiz yılki performansına baktım. Bundan 2-3 yıl önce bir sakatlık geçirmişti. Geçen yıl Monaco'da iyi bir sezon geçirdi. Gol ortalaması iyiydi. 33 maçta 15-16 tane attı galiba. Falcao'yu alıyorsunuz sonuçta.'' dedi.

''TEK VURUŞ USTASIDIR''

Ünlü yorumcu, ''Şampiyonlar Ligi öncesinde de moral oldu. Türk futbolcu için de iyi olur Falcao ile birlikte oynamak. Çok doğru koşu yapan bir forvet. Ön direk koşusunu da iyi bilir, arka direği de iyi bilir. Tek vuruş ustasıdır. Sonuçta Falcao yani bu. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak Galatasaray için de iyi bir markadır.'' diyerek sözlerini tamamladı.