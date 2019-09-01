Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın yeni transferi Radamel Falcao, sarı kırmızılı formayla ilk pozunu verdi. Menajer Ahmet Bulut ile birlikte Monaco'ya giden ve transfer için büyük çaba harcayan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, sosyal medya hesabından üst üste Falcao paylaşımlarında bulundu.

FOTOĞRAF BİNLERCE BEĞENİ ALDI

İlk olarak Radamel Falcao'nun ailesiyle birlikte fotoğrafını paylaşan Albayrak, "Geliyoruz" yazdı. Albayrak daha sonra Radamel Falcao ve eşi Lorelei Taron'un sarı kırmızlı formalı fotoğrafını paylaştı. Bu iki paylaşım da binlerce beğeni aldı.