Kulübün resmi hesabından yapılan açıklamada, “Yaklaşık yarım sezondur takımımıza ve camiamıza hizmet eden Ümit Özat Hocamızla bugün itibarı ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine teşekkür ediyor ve bundan sonraki futbol yaşamında yürekten başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.
Öte yandan, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Mustafa Sancak, “Çıktığımız şampiyonluk yolunda bizleri başarıya götürecek bir teknik adam ile en yakın zamanda anlaşarak takımımızın başına getireceğiz” açıklamasını yaptı.
Ligde 1 galibiyet, 2 beraberlik alan Adana Demirspor 5 puanla 5. sırada yer alıyor.
Adana Demirspor, Ümit Özat depremi
03.09.2019 - 14:05 | Son Güncelleme: 03.09.2019 - 14:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Teknik Direktör Ümit Özat ile yollarını ayırdı.
Kulübün resmi hesabından yapılan açıklamada, “Yaklaşık yarım sezondur takımımıza ve camiamıza hizmet eden Ümit Özat Hocamızla bugün itibarı ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine teşekkür ediyor ve bundan sonraki futbol yaşamında yürekten başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : ümit özat,adana demirspor,
648038 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/648038.aspx
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