Sarı-Kırmızılılar hem ara transfer hem de sezon sonu kurgusunu şimdiden hazırlamaya çalışıyor. Özellikle sözleşmesi bitecek olan bazı isimlerle kesin olarak yolların ayrılması düşünülüyor. Aslan’da, Selçuk, Emre Taşdemir, Donk, Yunus Akgün, Nagatomo ve Mariano’nun kontratı sona erecek. Bu oyunculardan sadece Yunus ve Emre ile yola devam edilecek. Kiralık isimlerden Seri, Lemina ve Andone’ye de veda edilecek. Nzonzi’nin ise 1 yıl daha kiralanma opsiyonu bulunuyor.
Gelecek sezon onlar olmayacak!
05.09.2019 - 09:15 | Son Güncelleme: 05.09.2019 - 09:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Transfer sezonu bitti, ancak planlamalar hız kesmeden devam ediyor.
Kaynak: Fanatik
Etiketler : gelecek sezon,olmayacak,galatasaray,gutbolcu,
648388 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/648388.aspx
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