Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Lige iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe’de yedeklerin performansı endişe verdi. Bursaspor’la oynanan özel maçta şans bulan isimler teknik heyetin beklentilerini boşa çıkardı. Geçen sezon devre arasında flaş transferler olarak kadroya katılan ancak sergiledikleri performansla eleştiri toplayan Serdar, Sadık, Tolgay bu sezon niçin kulübeye çakılı kaldıklarını sahada gösterdi! Maça ilk on birde başlayan Serdar yaptığı basit hatalarla tüm savunma kurgusunu bozarken Bursaspor’un ilk golünün de hazırlayıcısı (!) olan isimdi. Tolgay Arslan da 83 dakika boyunca Emre, Gustavo, Ozan ve Tolga’nın olduğu orta sahada forma giyemeyeceğini gösterdi. Gustavo’nun yerine ikinci yarıda oyuna dahil olan Sadık da stoper yokluğunda neden Jailson’un tercih edildiğini örnekleriyle anlattı!

NE UMUTLARLA ALINMIŞLARDI!..

Alper Potuk’un da bu üçlüden bir farkı yoktu. Ersun Yanal’ın sağ açıkta başlatıp oyun içinde mevkiini değiştirdiği Alper, 90 dakika boyunca varlık gösteremedi. Ücretinde yüzde 40’lık bir indirime giderek dikkatleri üzerine çeken Alper’in futbolunda bir çıkış olmadığı görüldü. Yanal’ın bu dört isme mecburiyet olmaması hâlinde takdirde forma şansı vermeyi düşünmediği, gelecekleri hakkındaki kesin kararı ise devre arasında vereceği öğrenildi. Attığı gole rağmen Mevlüt Erdinç de ilk on bir için henüz yeterli görünmedi. Muriç’e yedek olarak kadroya dâhil edilen tecrübeli golcünün çabası alkış alsa da top kayıpları ve son vuruşlarda zayıf kalması notunu kırdı. Kadrosu geniş, kulübesi güçlü görünen Fenerbahçe’de tek eksik sol bek olarak düşünülse de yedeklerin bu performansı teknik direktör Ersun Yanal’ın moralini bozdu.

3 TEMMUZ’UN YERİ BELLİ

Fenerbahçe Genel Sekreteri Sevil Zeynep Becan, ‘Fenerbahçe Kumpası Davası’na yönelik değerlendirmelerde bulundu. “3 Temmuz bizim kırmızı çizgimiz” vurgusu yapan Becan, davanın yakın takipçisi olduklarını belirterek “Geçen haftaki Ergenekon gerekçeli kararında da camiamızın nasıl bir haksızlığa ve hukuksuzluğa uğradığı görüldü. Bunun sona ermesini ve artık camiamızın yüzünün gülmesini bekliyoruz” dedi. Genel sekreter “Böyle bir hukuksuzluğu bir daha hiçbir kulübün yaşamaması gerekiyor” ifadesinde bulunurken kulüp avukatı Naim Karakaya da “Bu dava aslında sadece Fenerbahçelilerin değil, hukuka inanan insanların davası. Çünkü ‘Fenerbahçe Kumpası Davası’, hukuksuzluğun hesabının hukuk önünde sorulduğu bir dava. Bizim amacımız bu sene bitmeden davanın sona ermesi” açıklaması yaptı.

FENER'İN KALECİ KEYFİ

Volkan Demirel’in eldivenleri astığı Fenerbahçe’de yerli kaleci ananesi bozulmuyor. Sarı-lacivertliler geçen sezon bu konuda bocalasa da Berke ve Altay transferleri camiayı rahatlattı. Henüz 21 yaşındaki Altay Bayındır sergilediği performansla güven verirken tecrübeli Harun’a çok iş düşeceğe benzemiyor. Teknik heyet, Belçika ekibi Westerlo’ya kiralanan 19 yaşındaki Berke’yi de yakından takip ediyor. Berke, aynı zamanda bir çok Avrupa devinin de yakın markajında. Engin, Rüştü, Volkan geleneğinin yeni temsilcisi Altay “Sorumluluğumun farkındayım. Daha iyisini yapacağım” derken, Fenerbahçe’nin en az on sene kaleci problemi yaşaması beklenmiyor.