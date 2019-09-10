Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Roma forması giyen Cengiz Ünder, A Milli Takım antrenmanında sağ üst arka baldırında kas yaralanması yaşamış ve Andorra ile Moldova maçlarının kadrosundan çıkarılmıştı. İtalya'da yapılan sağlık kontrolünün ardından Cengiz'in beş hafta sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.

EKİM AYININ ORTASINDA TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAK

Yıldız oyuncunun Ekim ayının ortalarında takımla birlikte idmanlara başlaması bekleniyor. Bu sezon Serie A'nın ilk haftasında Roma'nın Genoa ile 3-3 berabere kaldığı maçta 90 dakika süre alan Cengiz Ünder, bir gol kaydetmişti. Ligin ikinci haftasındaki Lazio derbisinde de sahaya ilk 11'de çıkan Cengiz 67 dakika sahada kaldı.



(Goal)