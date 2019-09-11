İnegöl Belediyesi, Milli Takım'ın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde yer aldığı H Grubu'ndaki altıncı eleme maçını İnegöl'de kurduğu dev ekrana taşıdı. Karşılaşma kurulan dev ekranda onlarca vatandaş tarafından izlendi. Etkinliğe büyük ilgi gösteren vatandaşlar ellerindeki Türk Bayrakları ile Milli Takım'a destek verdi. Mücadelenin huzur içinde izlenmesi için ise polis ekipleri güvenlik tedbiri aldı.
Dev ekranda maç keyfini yaşadılar
11.09.2019 - 00:00 | Son Güncelleme: 11.09.2019 - 00:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda deplasmanda Moldova ile karşılaşan Türkiye'nin altıncı maçının heyecanı İnegöl heykel Meydanı'nda kurulan dev ekranlara taşındı. Etkinliğe büyük ilgi gösteren vatandaşlar ellerindeki Türk Bayrakları ile Milli Takım'a destek verdi.
Etiketler : 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası,
649534 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/649534.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig