Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe geçen sezon devre arası dâhil 16 transfer yapmış, ancak gelen isimlerin neredeyse hepsi ayrı bir hayal kırıklığı olmuştu. Neresinden tutsan elinde kalan takım 30. haftaya kadar küme düşme endişesi yaşattı dev camiaya. Bu sezon ise nokta atışı transferler teknik direktör Ersun Yanal’ın tatlı dertlerle boğuşmasına sebep oluyor. Sol bek hariç bütün mevkilerde alternatifli bir karoya sahip olan tecrübeli teknik adam tercih yapmakta zorlanırken, özellikle orta saha seçimlerinde kan terleyecek görünüyor. Bir yanda yaşayan efsane Emre Belözoğlu ile flaş transfer Luis Gustavo, diğer yanda küllerinden doğan iki isim Ozan Tufan ile Tolga Ciğerci. Bu kıyasıya rekabet Fenerbahçe’yi ileri taşırken Yanal aynı yarışın diğer mevkilere de yansıması için elinden geleni yapıyor.

FORMAYI SİZ ALACAKSINIZ

Isla, Moses ve Hasan Ali’nin iyileşip takıma katılmasıyla had safhaya çıkacak forma rekabetinde geride kalan Serdar, Sadık, Tolgay ve Alper’le yakından ilgilenen tecrübeli teknik adam, oyuncularına “Lig ve kupada bizi bekleyen birbirinden zorlu maçlar. Uzun bir maratondayız. Size ihtiyacım var” sözleriyle oyuncularına moral aşılamaya çalışıyor. “İsimler değil hak edenler formayı giyecek” ifadesiyle forma adaletine vurgu yapan Ersun Yanal “Ben kimseye forma vermem, siz benden formayı alacaksız” diyerek rekabeti körüklüyor. Ancak geride kalan sürede, yedeklerin idman ve saha performansları hocayı tatmin etmiş değil. Rotasyon için Ferdi, Zajc ve Mevlüt ön plana çıkarken diğer isimlerin bu şartlarda forma şansı bulması pek mümkün görünmüyor. Zanka, Jailson, Deniz, Kruse, Rodriguez ve Muriç’i zorlayan yok.

FENERBAHÇE'NİN YENİ ELMAS'I

Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriç, şimdiden Avrupa devlerinin radarına girmiş durumda. Fenerbahçe'deki performansının yanı sıra millî formayla da dikkatleri üzerine çeken Kosovalı oyuncuyu Tottenham, Napoli, Fiorentina ve Lazio'nun yakın takipte olduğu öğrenildi. Fenerbahçe, 16 milyon avroya sattığı Elif'ten sonra 3,5 milyon avroya aldığı Muriç'ten de büyük para kazanabilir.

ALİ KOÇ'A BÜYÜK GÖREV

Avrupa futbolunun en önemli düzenleyici kuruluşu olan Avrupa Kulüpler Birliği ECA’nın (European Clubs Assoc) yeni yönetim kurulu listesinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da yer aldı. 2010 yılında da Galatasaray’ın o dönemki yöneticisi Ebru Köksal bu kuruluşta görev almıştı.